Vand og varme i dag

Hvis vejret arter sig, som Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler tidligt mandag, kan vi få årets første sommerdag med temperaturer over 25 grader.

Men det bliver i givet fald en temmelig våd sommerdag efter søndagens kraftige tordenbyger.

Endnu tidligt mandag rungede tordenen især over Sønderjylland med regnbyger, som bevæger sig mod nord-nordøst.

- Det ser ud til, at tordenbygerne dør ud op ad formiddagen og bliver mindre kraftige, men dagen igennem kan der komme lokale byger, siger vagthavende meteorolog Anja Bodholdt til Ekstra Bladet.

- Sidst på eftermiddagen trækker byger på ny op over Fyn og Vestsjælland, så selv om vi får ganske pæne temperaturer, bliver det ikke sommer med sol fra en skyfri himmel.

Ved midnat trækker endnu et regnområde op over den centrale del af landet sydfra. Det gælder for hele dagen, at regnområderne bevæger sig så hurtigt hen over landet, at der ikke er risiko for skybrud, lyder det fra DMI.