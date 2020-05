Vand strømmer ind: Dæmninger kollapser efter kraftig regn

Store mængder vand skyllede indover Midland County i Michigan, hvor to dæmninger tirsdag braste

Tusindvis af indbyggeret i den amerikanske delstat Michigan er blevet evakueret efter at to dæmninger tirsdag kollapsede efter dagevis med kraftig regn.

Det er Sanford-dæmningen og Edenville-dæmningen i Midland County, der ikke kunne holde til de store mængder vand.

Sammenbruddet af dæmningerne fik den nationale vejrservice til at udstedte en nødsituation for oversvømmelse for områder nær Tittabawassee-floden.

Historisk høj vandstand

Guvernør Gretchen Whitmer erklærede tirsdag undtagelsestilstand og sagde, at Midland kunne forvente historisk høj vandstand.

Op mod 2,7 meter vand i nogen områder, forudså Whitmer tirsdag aften amerikansk tid, at beboerne skulle forvente.

- At gennemgå dette midt i en global pandemi er næsten ikke tænkeligt, lød det fra guvernøren.

For at forhindre spredningen af coronavirus er beboerne blevet bedt om at bære masker og opretholde social afstand, mens de evakueres.

Her ses Sanford dæmningen tirsdag. Foto: TC Vortex via Reuters

Midland County har mere end 40.000 indbyggere, og cirka 10.000 mennesker blev evakueret fra området, rapporterede Associated Press.

Amtsembedsmænd havde tidligere advaret indbyggere langs søerne Wixom og Sanford om, at Edenville-dæmningen var i fare for at kollapse.