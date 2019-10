Vand-vittigt vejr: Slår regn-rekord i weekenden

I løbet af hele oktober plejer der at falde 76 millimeter regn i alt landet over, men de tal ser ud til at blive overgået eftertrykkelig allerede i løbet af weekenden, skriver TV2 Østjylland.

Siden fredag er der faldet hele 56 millimeter regn, og når weekenden er overstået forventes der at være faldet mellem 15 og 25 millimeter mere.

De store mængder vand, der har gjort efterårsferien til en våd omgang for danskerne, betyder også, at den forventede årlige mængde nedbør i Danmark formentlig allerede bliver nået inden mandag.

Normalt falder der nemlig cirka 712 millimeter regn i Danmark om året, men i år har vi allerede fået hele 696 millimeter.