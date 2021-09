Vandflydirektør raser: Fik inddraget tilladelse uden varsel

Vandflyveren mellem Aarhus og København flyver lige nu på en midlertidig dispensation.

Trafikstyrelsen inddrog nemlig Nordic Seaplanes drifttilladelse i juni måned, efter de ved et tilfælde fandt ud af, at vandflyselskabet havde flyttet deres flydebro 100 meter.

Den beslutning raser Lasse Rungholm, der er direktør i Nordic Seaplanes, nu over.

- Det er fuldstændig uhørt, at Trafikstyrelsen inddrager vores driftstilladelse helt uden at gå i dialog med os først, siger Lasse Rungholm til Ekstra Bladet.

Direktør i Nordic Seaplanes forstår ikke, hvorfor Trafikstyrelsen har inddraget driftstilladelsen helt uden varsel. Foto: Øxenholt Foto

Nordic Seaplanes flyttede tilbage i februar måned sin flydebro 100 meter på baggrund af et ønske fra Aarhus Havn, der gerne ville bruge halvdelen af bassinet til andre formål.

Vandflyselskabet flyttede broen uden at søge tilladelse hos Trafikstyrelsen først. Det var først, da Trafikstyrelsen tilfældigt kom forbi i juni måned, at de opdagede, at broen var blevet flyttet. Fem dage senere modtog Nordic Seaplanes et brev fra styrelsen om, at deres tilladelse var blevet inddraget.

Trafikstyrelsen vurderede i inddragelsen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, at flydebroens nye placering kunne have en 'negativ indflydelse på flyvesikkerheden for flyvepladsen' på grund af Molslinjens flytning til Sydhavnen i november 2020.

Skulle I ikke bare have søgt om tilladelse til flytningen hos Trafikstyrelsen?

- Vi vurderede, at det var en uvæsentlig ændring, da det ikke har nogen betydning for sikkerheden. Desuden er sagsbehandlingstiden hos Trafikstyrelsen enormt lang. Vi har haft sager liggende hos dem i flere år uden at få svar, siger Lasse Rungholm.

Ifølge direktør Lasse Rungholm giver inddragelsen ingen mening, når vandflyveren stadig skal ud gennem samme havnehul som før. Foto: Øxenholt Foto

Kontorchef hos Trafikstyrelsen Henrik Ellermann ønsker kun at give en skriftlig udtalelse til Ekstra Bladet. Han henviser til, at der er tale om en verserende sag 'hvorfor styrelsen på nuværende tidspunkt finder det mest korrekt ikke at drøfte baggrunden for sagen med pressen'.

Han påpeger desuden, at Trafikstyrelsen behandler sagen og afventer forskelligt materiale fra Nordic Seaplanes, før sagen kan blive færdigbehandlet.