Vandingsforbud for 1356 husstande

Vandværket i Skovby vest for Aarhus må indføre et vandingsforbud for 1356 hustande, da man efterforsker forurening ved to boringer.

Det skriver TV2 Østjylland.

Undersøgelserne gør, at der er lavere vandstand i reservetankene.

Forbuddet gælder frem til 15. august og betyder helt konkret, at man skal holde sig fra at fylde badebassinet og vande haven.

- Hvis der bruges mere, end der gør nu, kan vi blive nødsaget til at være skrappere. Vi har et mål om, at der skal leveres vand til alle. Det skal ikke være sådan, at nogen ikke kan få drikkevand, mens andre vander græsplænen, siger Finn Sander Jensen, formand for Skovby Vandværk, til TV2 Østjylland.

Det er første gang i mere end 30 år, at man fra vandværkets side indfører sådan en manøvre.

Tilladt er det dog at vande sine blomster i krukker og nyplantede træer.