Vandkaos i storcenter: Kæmpe-akvarium eksploderet

Storcenter Nord i Aarhus blev onsdag formiddag ufrivilligt forvandlet til et nyt badeland.

Kort efter klokken 11 opdagede personalet et læk fra det store akvarium i centerets kælder, og så fik de ellers travlt.

Det oplyser Storcenter Nord på deres hjemmeside.

'Vi må desværre meddele, at vores store, smukke koralrevs-akvarie er revnet onsdag 19. september. Området ved akvariet var allerede spærret af, da vi kort inden havde opdaget, at der løb vand fra en samling. Ingen kom til skade, og vores personale og flere kunder var parate med en hjælpende hånd, så langt størstedelen af fiskene blev reddet og kom hurtigt over i et andet bassin', skriver Storcenter Nord.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra centerkoordinator hos Storcenter Nord, Sanne Friis Rasmussen, men hun har ikke været til at træffe.

Men på hjemmesiden skriver de, at det er en meget trist hændelse.

'Vi er selvfølgelig triste over at miste akvariet, som har været til stor glæde for vores kunder, siden det blev opført i 2006. Men vi glæder os over, at vi kunne reagere hurtigt og redde så mange fisk, som vi gjorde', skriver Storcenter Nord.

Akvariet er Nordeuropas største levende koralrevs-akvarium og kan indeholde 15.000 liter vand.

Til Lokalavisen Aarhus forklarer Sanne Friis Rasmussen, at de stadig er i gang med at danne sig et overblik over skaderne.

- Vi har endnu ikke det fulde overblik over, hvor store vandskaderne er. Det går vi i gang med at kigge på senere, siger hun til avisen.

