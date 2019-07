Vandkrise: Dansk by uden varmt vand i to dage

Der er ingen varmt vand i Kalundborg i over to døgn i slutningen af måneden.

Fra tirsdag 30. juli klokken 20 og til fredag 2. august klokken to om natten vil der være lukket for den varme hane.

Det oplyser Kalundborg Forsyning i en pressemeddelese.

'Det er et omfattende arbejde og vi er derfor nødt til, at lukke for fjernvarmen i over 2 døgn (56 timer),' skriver Kalundborg Forsyning i pressemeddelelsen.

Vandkrisen skyldes en renovering af hovedrøret i fjernvarmenettet, der leverer fjernvarme til 95% procent af selskabets kunder i Kalundborg By.

- Undersøgelser har vist, at de gamle rør og flere store ventiler fra begyndelsen af 1980’erne er udtjente. Der sker tæring, og alarmer registrerer ofte fugt, siger projektleder Esben Fløytrup til TV Kalundborg.

Er man berørt af problemet, har man fået en sms fra forsyningsselskabet.

For at hjælpe berørte borgere til at holde kropshygiejnen ved lige, tilbyder Årby Hallen og Kalundborg Hallen, at man kan få et gratis bad onsdag og torsdag.