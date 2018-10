Vandpark til flere millioner gør borgere rasende: - Et slag i hovedet på os alle

En kæmpe vandpark på vej til Amager har fået borgerne i Dragør Kommune til både at deltage i demonstrationer og rase på Facebook.

Kommunens økonomi bløder, da dens indtægter falder med mere end 20 millioner kroner om året, og det medfører fremover store besparelser, der især rammer børneområdet.

Kæmpe vandpark på vej på Amager

På trods af en nedadgående økonomi er Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blevet enige om at give 3,5 millioner kroner til en ny vandpark, der skal hedde ’Copenhagen White Water Park’. Den prioritering er mange af kommunens borgere sure over.

En af de utilfredse borgere, som i stor stil prøver at få vandparken ud af 2019-2022-budgettet, er 41-årige Morten Rinder Stengaard.

Han er med til at arrangere den næste demonstration i rækken, der sker torsdag under titlen 'Demonstration: Kernevelfærd fremfor vandland'. I skrivende stund er der over 500, der enten er interesserede eller deltager i Facebook-begivenheden.

- Det er et slag i hovedet på alle os forældre og borgere. Vi synes, vi har krav på et minimum af services fra kommunen, før man begynder at investere i den slags, siger Morten Rinder Stengaard, som til daglig er iværksætter, til Ekstra Bladet.

Lytter politikerne ikke til borgerne, mener Morten Rinder Stengaard, at de er arrogante. Foto: Comparo

Ødelægger kommunen

67-årige Carsten Victor Rasmussen, som er pensioneret, bor også i Dragør Kommune og synes også, at det virker helt forkert med en ny vandpark.

- Det vil ødelægge vores kommune. Vi har trafikproblemer nok, og vandparken bliver en magnet for hele København og Ørestad. Folk kan i forvejen dårlig nok komme på arbejde om morgenen og hjem igen, fordi folk sidder i kø, siger han i fortsætter:

- Og desuden er Dragør næsten omgivet af vand. Hvad pokker skal vi med et vandland midt inde i byen?

En vandpark ser Morten Rinder Stengaard heller ikke som borgernes største behov, når økonomien ser ud, som den gør lige nu.

- En vandpark kunne være meget fin, hvis man havde styr på basisøkonomien. Men når økonomien skranter, er det bare ikke det rigtige tidspunkt, siger han og fortsætter:

- Hvis man har mulighed for at bruge 3,5 millioner kroner på et vandland, burde man i stedet starte med at bruge 3,5 millioner kroner på basale ydelser som at renovere vores skoler.

Demonstration torsdag

Første demonstration mod vandparken blev afholdt sidste torsdag, og nu håber Morten Rinder Stengaard, at politikerne lytter til borgerne, når de igen står foran Dragør Rådhus på dagen, hvor budgettet skal vedtages.

Han og andre medarrangører skal dele 2000 flyers ud de kommende dage, og de håber på, at omkring 1000 borgere dukker op til demonstrationen.

Bliver budgettet vedtaget, regner man med at vandparken står klar om tre år og kommer til at fylde 43.000 kvadratmeter.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Dragør Kommunes borgmester Eik Dahl Bidstrup (V).