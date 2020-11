Vandrefalk med fugleinfluenza fundet død på Lolland

En vandrefalk er fundet død med fugleinfluenza ved Sakskøbing på Lolland. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fuglen var smittet med den alvorlige fugleinfluenzatype H5N5, viser laboratorieanalyser fra Statens Serum Institut.

Alle fjerkræavlere skal sikre deres dyr mod kontakt med vilde fugle.

- Fundet er ikke overraskende. Vi har den seneste uge fået rapporter fra Nordtyskland om fund af fugleinfluenza i vilde fugle. Det er uhyre vigtigt, at alle ejere af fugle og fjerkræ tager situationen alvorligt og sørger for overdækning af deres besætninger, så de ikke kommer i kontakt med vilde fugle, siger chefen for Fødevarestyrelsens VeterinærØst, Birgit Hendriksen.

Myndigheder i Tyskland, Holland og Storbritannien har de seneste uger rapporteret om fund af fugleinfluenzatypen H5N8. Der har kun været meldinger om ét fund af typen H5N5 før fundet på Lolland.

Der har ikke været rapporteret om smitte til mennesker for nogle af de to typer fugleinfluenza, men sygdommen er alvorlig for fjerkræ og fugle, skriver Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen hævede trusselsniveauet for fugleinfluenza fra meget lav til høj torsdag.

Fødevarestyrelsen: Hold øje med døde fugle i naturen

