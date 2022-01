Vandstanden nærmer sig kritisk grænse

Gårsdagens kraftige storm førte til lukkede broer, løsrevet tagsten og flere væltede træer var nogle af konsekvenserne af gårsdagens storm, Malik. I Charlottenlund kløvede et af de mange væltede træer næsten en villa i to.

Det farlige vejr stopper dog ikke, når stormen senere i dag stilner af.

Stormen, der er målt til at være den kraftigste i fem år, har nemlig presset en masse vand ind i Kattegat. Nu advarer DMI mod den kommende stormflod.

- Kattegat er blevet fuldt op over flere dage, og vandet kan simpelthen ikke komme væk, siger vagthavende metrolog, Marianne Patzer

Søndag morgen er der godt gang i Storebælt. Foto: Per Rasmussen

DMI skriver på sin hjemmeside, at man forventer, at vandet i de indre danske farvande kommer over de kritiske grænser.

- Det betyder, at vandet stiger så meget, at vi bliver nødt til at gøre noget, hvis vandet ikke skal skylle ind over land. siger Marianne Patzer.

Vandet forventes nogle steder kan stige til omkring to meter over normal vandstand.

- Nordsjælland er nok der, hvor det bliver værst, og her forventer vi 1-6-1,9 meter, siger Marianne Patzer, der fortæller, at man vandet kommer til at toppe to gange i løbet af i dag.

- Lige nu ser vi en top. Man tror, at vandet lægger sig, nu hvor vinden aftager, men helt så enkelt er det ikke, siger Marianne Patzer. Omkring klokken 18-19 forventer DMI, at vandstanden når endnu en top.

Det er specielt, Aarhus Bugt, Nordfyn, Nordsjælland, Isefjorden og Roskildefjorden, hvor man forventer, at vandet vil stige kraftigt.

Først natten til mandag forventes det, at vandet trækker sig tilbage.