Vandt 1,3 millioner kroner i firmajulegave

Det kan godt være, at du har rafflet dig til en god præmie i pakkeleg eller formået at grave mandlen frem ved første skefuld.

Men du er næppe så heldig i julelotteriet som amerikanske Lori Janes.

Under afviklingen af en pakkeleg til den årlige firmajulefrokost på Harmon Dental Center, hvor Janes til daglig arbejder som kontorchef, havde amerikaneren udset sig én gave, som hun bare ville vinde med hjem.

Et gavekort til et stormagasin, som desværre blev snuppet lige for næsen af Janes, der dermed måtte tage sig til takke med en kollegas gave, der vidste sig at være skrabelodder til en samlet værdi af 175 kroner.

I øjeblikket var gavefangsten noget af en humørdræber, men da kontorchefen begyndte at skrabe lodderne, gik det hurtigt til at være festens allerbedste præmie.

For blot andet lod udløste en gevinst på 1,3 millioner danske kroner. Det oplyser Kentucky Lottery i en pressemeddelse.

Så var det alligevel okay, at hun måtte nøjes med en anden pakke end gavekortet.

Lori Janes vil bruge præmiesummen til at betale af på sin datters studielån og på familiens biler.

Oddsene for at vinde præmien på $175.000 i "Hit the Jackpot"-spillet er kun 1 ud af 1,08 millioner.