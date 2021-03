Vandt en million kroner i frokostpausen

En kvinde fra Færøerne er blevet millionær i sin frokostpause efter at have vundet på et skrabelod

Det er ikke alle steder, man får sin frokostpause betalt. Men det må man sige, at en kvinde i 30'erne har fået. Hun har nemlig forvandlet 25 kroner til en million i sin frokostpause.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

'Det er helt uvirkeligt'

Den unge færing fortæller til Danske Spil, at hun engang imellem forkæler sig selv med et skrabelod.

- Det er helt vildt - og uvirkeligt. Man sidder der i sin pause på arbejdet og skrabet et lod til 25 kroner. Og pludselig er der tre ens felter. Det betyder, at man har vundet en million kroner.

Begejstringen var svær at skjule, fortæller den heldige vinder.

- Jeg skal gerne indrømme, at det var svært at koncentrere sig bagefter. Jeg havde bare sådan et stort - nærmest unormalt smil på resten af dagen. Det var virkelig svært at holde masken.

Missede vanvittig lotto-gevinst på 1,5 milliarder

Tog straks hjem til sine forældre

Det er et par uger siden, hun vandt, og derfor er pengene allerede kommet ind på kontoen. Og der gik ikke lang tid, før hun stod hjemme hos sine forældre.

- De har altid været der for mig og har støttet mig altid. Også økonomisk, hvis det var småt med pengene sidst på måneden. Og de har ikke selv mange penge. Så det var virkelig stort for mig at kunne give noget tilbage til dem.

Den nybagte millionær vil gerne læse til sygeplejerske efter sommerferien. Her kan millionen virkelig gøre gavn, fortæller hun.

- Normalt ville jeg skulle arbejde ved siden af. Nu kan jeg koncentrere mig fuldt ud på studiet.

Vandt en million i blinde