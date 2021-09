Vandt kæmpe lotto-gevinst: Fundet død kort efter

En lykkelig historie om en kæmpe gevinst på 45.000 dollars til en 57-årig mand fra Michigan endte med at få det mest tragiske udfald.

Det skriver det lokale amerikanske medie ABC12.

Manden fra byen Caseville spillede Club Keno Jackpot og var nede i kiosken for at indløse sin gevinst. Han havde dog problemer med sit såkaldte 'social security card'.

Derfor gik han efter sigende ned til sin båd, og her gik det galt. Manden blev fundet død på en lokal privat strand fredag morgen. I sin tegnebog havde han den vinderkuponen, og det fik i første omgang politiet til at frygte, at der var tale om et kriminelt forhold.

Den teori blev dog hurtigt afvist.

- Vi tror, at han var i gang med at spænde sin båd fast, da han gled, faldt og slog sit hoved. Og så endte han i vandet. Da vi fandt lottokuponen, efterforskede vi sagen, og vi afhørte folk på en lokal bar.

- Her fandt vi ud af, at han var en meget vellidt mand, og det fik os til at tage den teori af bordet, siger Caseville Police Chief Kyle Romzek.

Gevinsten går dog ikke tabt. Det er nu besluttet, at mandens søster og far ender med at arve de knap 300.000 danske kroner.