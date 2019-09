Vandt million-jackpot: Nu tjener hun endnu en million på sine bryster

Jane Park har investeret en del af sin gevinst i sine bryster, og det har vist sig at give noget af et afkast

Det var noget af en overraskelse, da den dengang 17-årige britiske kvinde Jane Park vandt en million pund, første gang hun spillede lotto i 2013.

Den unge kvinde har siden brugt mange af de erhvervede penge på at forny sit udseende, og specielt en brystforstørrelse var noget, hun prioriterede at bruge rigtig mange penge på.

Ifølge hende selv brugte hun 4500 pund svarende til omkring 37.000 danske kroner på sine bryster - og nu har hun fundet på en måde, hvor de kan tjene sig ind igen samt betale for hendes luksuriøse livsstil.

På appen OnlyFans, der har linket til den smukke kvindes Instagram-profil, sælger hun nemlig billeder af sig selv i enten frækt undertøj eller topløs.

Det fortæller hun til The Sun, der har kigget nærmere på, hvad man kan tjene på sådan en gesjæft.

Ifølge deres oplysninger har hun 1500 følgere på appen, der betaler 30 pund svarende til 248 kroner om måneden for at se hendes billeder.

For de topløse billeder kan man betale 50 pund.

Folk er 'misundelige'

Inden 2020 kunne den nu 23-årige kvinde altså stå til at tjene en hel million pund igen.

Jane Parker er lige nu single, men har tidligere fortalt til The Sun, at hun ønsker sig en familie.

Hun fortæller, at hun er glad for hendes nye måde at tjene penge på, men at hun forventer, at der nok skal være nogen, 'der har ondt i røven' over det.

- Jeg bliver bare kritiseret, uanset hvad jeg gør. Da jeg ikke arbejdede, var folk sure, og de sagde, at jeg ikke fortjente mine penge. Nu da jeg gør det her online og tjener penge, bliver jeg stadig kritiseret. Jeg kan ikke vinde, fortæller hun.

Jane Park har investeret de fleste af sine penge i ejendomme og har brugt mange penge på sit udseende.