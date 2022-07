Vandværk til borgere: Spar på vandet - ellers løber vi tør

I tørre sommerperioder bliver befolkningen ofte opfordret til at spare på vandet, fordi det potentielt kan have betydning for vandforsyningen.

Men for borgere i Tune sydøst for Roskilde kan det vise sig at blive et reelt problem, hvis ikke der bliver sparet på vandet.

Her lyder det nemlig direkte fra det lokale vandværk, at borgerne skal spare på vandet, da der ellers er en reel risiko for, at man løber tør for vand.

Det skriver TV2 Lorry.

Her var vandværket nemlig i efteråret nødsaget til at lukke to af syv boringer på grund af fund af skadelige flourstoffer i vandet.

Eneste mulighed

Den dramatiske udmelding vækker undren i lokalområdet, hvor man har svært ved at forstå, at man ikke har andre løsninger.

Der er dog ikke umiddelbart noget at gøre, lyder det fra vandværket.

- Det er ikke dramatisk, det er rettidig omhu. Der er ikke nogen nødforsyning. Vi arbejder på højtryk sammen med kommunen for at finde nye boringer. Men den eneste mulighed lige nu er, at borgerne bruger vand med omhu, siger Kurt Ardal Larsen, der er driftsleder for Tune vandværk, til TV2 Lorry.

Vandværket opfordrer blandt andet til, at man så vidt muligt kun bruger større mængder vand, f.eks. til vanding af nysået græsplæne eller til fyldning af vandbassin, mellem klokken 21 og 6.