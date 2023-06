Vandværker slår tørke-alarm

En kommune anbefaler, at indbyggerne skruer ned for vandforbruget, da der ellers ikke er nok vand til alle

Efter en yderst tør maj måned - faktisk den tørreste i 15 år - er mange græsplæner efterladt vandhungrende rundt om i landet.

Dog tyder noget på, at der ikke er uanede mængder af vand til at slukke denne tørst.

Et vandværk i Østjylland har derfor været nødt til at bide i det sure æble og indføre et forbud mod havevanding mellem 15.00 og 00.00, skriver TV 2 Østjylland.

Ifølge mediet har lidt over 300 hustande i byen Svejbæk modtaget et brev fra vandværk om forbuddet, der kommer til at vare fra 1. juni til 31. august.

- På de varme dage er forbruget næsten 2-3-dobbelt. Så en lille vandforsyning som os skal virkelig gøre noget for at følge med, så vi ikke bliver belastet for hårdt, siger Torben Nielsen, formand for Svejbæk Vandværk, til tv-stationen.

Også i Vordingborg Kommune anbefales borgerne til at springe græsplænevandingen og bilvasken over, skriver TV 2 Øst.

'VIGTIG INFORMATION - SPAR PÅ VANDET. Alle vores kunder, men især kunder i Vordingborg, Kastrup og Nyråd-områderne opfordres på det kraftigste til at spare på vandet og bruge det med omtanke, således at vi kan undgå at skulle udstede vandingsforbud,' skriver Vordingborg Forsyning med stort på deres hjemmeside.

Situationen er endnu ikke så kritisk, som den var i 2018, hvor der blev udstedt vandingsforbud til højre og venstre, men det kan den blive.

- Hvis ikke vandforbruget falder, så kan vi ikke blive ved. Så kan vi ende ud i et direkte vandingsforbud. Så der vil vi hellere appellere til folks sunde fornuft, siger Michael Larsen, der er formand for Vordingborg Forsyning til TV 2 Øst.