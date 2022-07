Vanvids-hvalrossen hyggede sig i Danmark

Den destruktive og aggressive hvalros Freya er det sidste havpattedyr, du vil møde på en mole i de sene nattetimer.

Hvalrossen er blevet kendt i store dele af Skandinavien, efter den har kapret en båd og dræbt en svane i lystbådehavnen Frognerkilen i Oslo.

Men mere rolig var den, da den gennem vinteren og foråret gæstede både Hvide Sande, Thyborøn og Hirtshals.

Bekræfter identiteten

Ifølge havbiolog Annika Toth fra Nordsøen Oceanaium er det sikkert, at der er tale om den samme hvalros.

- Man kan se, at Freya har skader og sår på en lufferne, en rosafarvet plet på næsen, og så passer størrelsen i stødtænderne, siger hun over en telefonforbindelse til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at hvalrossen normalt holder til på mere nordlige breddegrader som ved Grønland og Svalbard, og at det hører til sjældenhederne med et dansk visit fra den pudsige gigant. Dertil er det uvist, hvorfor den har valgt at finde hvile på en båd.

Frognerkilde Havn i Oslo er i øjeblikket plaget af en 600 kilo tung hvalros ved navn Freya. Hun slænger sig på bådebroer, i både og ødelægger meget på sin vej. Senest er Freya fanget midt i middagsmaden i færd med at spise en svane. Se mere i videoen her.

Ifølge Svend Tougaard, som er pensioneret biolog fra Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor han var ansvarlig for havpattedyr, er der højst sandsynligt tale om den samme hvalros.

- Det er ungdyr, som tager på lange stræk. Prøv bare at se på de unge, eventyrlystne mennesker. Der er noget indbygget rejselyst i dem, sådan er det også med en hvalros, siger han.

Ubehagelige nordmænd

Modsat den voldsomme adfærd i Norge forholdt Freya sig roligt i Hirtshals.

- Den lå stille og roligt ude på stenene. Den tiltrak en masse mennesker, men den var helt rolig, fortæller Niels Carlsen, kasserer i Foreningen Hirtshals Jollehavn.

Ifølge Svend Tougaard er det ikke underligt, at det 600 kilo tunge muskelbundt teer sig voldsomt i Oslofjorden, hvor mange mennesker har været forbi.

- Hvis den hele tiden bliver generet af nogle mennesker, så er det ikke underligt. Det er en naturlig reaktion for et dyr, som er muskuløst. Der er beretninger om, at aggressive hvalrosser har vippet en kajak med mennesker i, men de lever mest af muslinger.

Han fortæller, at den har været længe undervejs til søs, så den trænger til at restituere.

- Vi betragter altid et dyr ud fra den vinkel, som vi selv bestemmer. Hvis vi går hen og provokerer den, så tolker vi den som aggressiv. Ikke den anden vej, siger Tougaard.