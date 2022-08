Vanvidsbil solgt på auktion: Var på vej ud til sin far

I en hvid skjorte med prikket slips står auktionarius på sit podium og slynger beløb ud i en imponerende fart.

På stolene foran sidder cirka 150 mennesker og kigger koncentreret op med deres bydenummer klar i hånden.

Mindst lige så mange mennesker går rundt udenfor og kigger på de fremstillede biler, der skal under hammeren som det sidste denne torsdag aften.

Specielt ved disse biler er, at det er dem, Sydøstjyllands og Østjyllands Politi i løbet af året har beslaglagt for vanvidskørsel.

En af bilerne var denne Mercedes Cabriolet fra 2004. Den blev solgt for 135.000 kroner: Foto: René Schütze

Ikke første gang

Ejeren af Auktionshuset, Peder Broe-Scherrebeck, har travlt, da Ekstra Bladet møder ham kort inde i auktionen.

- Der er mange biler i dag, og folk ringer som vanvittige, griner han.

Det er ikke første gang, at den erfarne auktionskoordinator sælger biler fra de to jyske politikredse.

- Vi kan jo ikke sælge bilerne, før der er faldet en dom i sagen, så det er meget forskelligt, hvor mange biler vi har inde ved hver auktion.

I dag er der dog særligt mange biler, fortæller Peder Broe-Scherrebeck.

- 21 biler er dog flere end normalt, og flere af dem er virkelig interessante.

Under hammeren var blandt andet en næsten ny Citroën fra 2021 til en nypris på cirka 220.000. Foto: René Schütze

Købt retur for 185.000

Selvom Peder Broe-Scherrebeck ikke vil udlevere sine kunder, er det ikke nyt for Haderslev Auktionshus, at de tidligere ejere af bilerne kommer for at købe dem retur.

- Det sker af og til, men det foregår normalt helt stille og roligt, siger Peder Broe-Scherrebeck med et smil.

Og i dag var ingen undtagelse.

En midaldrende mand meldte sig på banen, da en Audi A6 limousine kom under hammeren.

185.000 kroner endte budkrigen på - og selvom det blev den dyreste bil på denne auktion, var det ikke det mest mærkværdige.

Efter handlen rejste manden sig fra sin stol og forklarede, hvorfor han var til stede i dag.

Når politiet sælger de konfiskerede biler på auktion, er der ikke nogen nedre grænse på prisen for bilen, men Peder Broe-Scherrebeck forklarer, at auktionarius har tilladelse til at lade auktionen gå om, hvis han vurderer, at varen går til en urimelig lav pris. Foto: René Schütze

Flimmer i hjertet

Manden var blevet blitzet i en fartkontrol på vej ud til sin far, der netop var blevet hentet med hjerteflimmer.

Det var nærmest, som om alle på stolene i Auktionshuset i Haderslev denne torsdag kunne relatere til historien, for da han var færdig med at snakke, begyndte hele salen at klappe.

Lettet, 185.000 kroner fattigere og med et bifald i ryggen kunne manden gå op til kontoret for at betale for sit køb.

Samlet indbragte politiets 21 biler 1,7 millioner kroner til statskassen.