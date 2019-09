Vanvidsregn i turistparadis: Så voldsomt bliver det

Mange danskere befinder sig på Spaniens østkyst i øjeblikket. Da ferierne blev booket, forventede de sikkert sol, varme og strandture.

Realiteten er desværre en anden, for flere hundrede millimeter regn rammer ferieområdet hen over de næste par dage.

- Den kraftige regn rammer først omkring Valencia, og bevæger sig så længere syd på mod Murcia torsdag. Her vil regnen ligge torsdag og natten til fredag, fortæller vagtchef Thyge Rasmussen til Ekstra Bladet.

Og her kunne man tænke, at regnen ville stoppe, men det er ikke lige sagen.

- Regnen vender retur nord på mod Valencia igen fredag. Og først lørdag burde det være overstået, forklarer Thyge Rasmussen.

Så danske feriegæster i området kan forvente store mængder regn og masser af blæst. Det forudses at regne 100-300 millimeter i området. Det svarer til 10 cm til 30 cm regn.

Den mængde regn, der kommer til at falde over de næste par dage svarer til cirka fire gange så meget, som der normalt kommer på en hel måned i samme område. Og det kommer på bare to dage, skriver TV2.

- Regnen kommer i dynger. Det bliver ikke lige store mængder alle steder ved kysten, men man kan forvente masser af lyn og torden i byerne. Det kommer simpelthen til at vælte ned, fortæller Thyge Rasmussen til Ekstra Bladet.

Med alt den regn på så kort tid, er der også udsigt til oversvømmelser. Så det er med at holde på hat og briller, hvis man begiver sig ud i det regn- og stormfulde vejr.

- Jeg vil råde folk til at lytte på, hvad de lokale myndigheder siger, afslutter Thyge Rasmussen.