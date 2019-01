Vanvidsrejse lakker mod enden: - Det er uklart hvad der er sket

Premierløjtnant Lasse Wulff Hansens og tidligere radio- og tv-vært Mads Vangsø nærmer sig deres destination, den caribiske ø Antigua, efter at have sejlet 3000 sømil mil - svarende til 5500 kilometer - i en robåd over Atlanten.

De to udgør det danske islæt ved årets Talisker Whisky Atlantic Challenge, og ligger nummer et i par-kategorien.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer. Vis mere Luk

- Den næste store ting, der kommer til at ske i vores liv bliver at se Antigua, fortæller en udmattet Vangsø til Ekstra Bladet via en satellittelefon.

De to danskere drog ud den 12. december - og har siden da blot haft hinandens selskab. Vangsø og Wulff Hansen regner med at kunne se den caribiske ø omkring mandag formiddag.

- Det er en meget stor opgaven (at forklare betyningen af rejsen, red.). Der er nødt til at gå noget mere tid. Jeg er glad for, at jeg har skrevet dagbog, for det er virkelig uklart, hvad vi har været igennem de sidste seks ugers tid, forklarer Vangsø.

Sådan foregår konkurrencen I alt 28 robåde deltager i konkurrencen 'Talisker Whisky Atlantic Chellenge', som begynder på La Gomera og og slutter ved målstregen godt 5000 kilometer tværs over Atlanten på Antigua i Caribien. Hvert hold dyster mod andre hold med tilsvarende antal roere. Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen, der stiller op som 'The Wolfpack Gym powered by Garmin' kæmper således mod fire andre 'par' i deres kategori. Man kan være 1-5 deltagere på et hold. Du kan løbet igennem se stillingen på linket her og følge danskerne i billeder her. Vis mere Luk

