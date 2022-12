Vanvidsvejr skaber rejsekaos: Ramt af masseaflysninger

USA er ramt af det værste vintervejr i årevis.

En voldsom vinterstorm har i dagevis hærget store dele af Guds eget land, hvilket har skabt kaotiske tilstande flere steder i landet. Ikke mindst i de travle lufthavne, hvor folk skal hjem fra juleferien.

De umulige vejrforhold betyder nemlig tirsdag masseaflysninger i de amerikanske lufthavne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere køretøjer er fanget under snemasserne i byen Buffalo i delstaten New York. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Aflyser 60 procent af alle afgange

Ifølge New York Times er i alt 2800 fly blevet aflyst i USA, mens hundredvis af afgange er forsinket. Det er især selskabet Southwest Airlines, som er hårdt ramt.

De har ifølge det amerikanske medie aflyst 60 procent af sine afgange tirsdag.

Lufthavnene forventer, at der vil komme endnu flere aflysninger og uregelmæssigheder i flytrafikken henover de kommende dagen, skriver New York Times.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Vanvittigt vintervejr i USA.

Annonce:

'Mest ødelæggende i historien'

Vinterstormen har allerede kostet flere personer livet. Ifølge CNN har mindst 37 mennesker mistet livet, og ifølge The Guardian forventes dødstallet at stige de kommende dage.

Særligt den vestlige del af delstaten New York er hårdt ramt, og nogle steder ligger der meterhøje snedriver.

Guvernør i New York Kathy Hochul har mandag udtalt til mediet, at snestormen er 'den mest ødelæggende storm i Buffalos (den næststørste by i New York, red.) lange historie'.

Alene i New York er 17 mennesker ifølge CNN døde som følge af det voldsomme vejr.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På landsplan har uvejret i USA kostet omkring et halvt hundrede mennesker livet. Snestormen startede 23. december. Foto: John Normile/Ritzau Scanpix

Redningsfolk redder redningsfolk

Det kraftige snefald gør, at det er noget nær umuligt at begive sig ud på vejene. Selv de redningsfolk, der sendes ud for at hjælpe strandede bilister, kører fast i sneen, så 'redningsfolk må redde redningsfolk'.

Ifølge The Guardian var stort set alle brandbiler i Buffalo lørdag strandet.

Annonce:

Frostgraderne medfører også, at transformerstationer fryser til, hvilket har medført, at tusindvis af amerikanere er uden strøm.

Søndag aften var hele 2800 juledags-flyvninger aflyst, imens 6700 var forsinkede.

Senest har præsident Joe Biden tirsdag sendt hjælp til snestormsramte New York.