Vanvittig budkrig: - Hvad Søren skete der?

Der er et hungrede marked af nyrige kinesere, som ønsker at købe deres kulturarv tilbage, lyder en mulig forklaring fra vurderingsekspert efter vanvidssalg

Mandag aften sad der formentlig en yderst tilfreds sælger og jublede.

Klokken 22.02 faldt hammeren nemlig, da auktionshuset Bruun-Rasmussen lukkede handlen af en kinesisk armstol i brunt træ til svimlende 1,7 millioner kroner.

Vurderingen lød ellers kun på mellem 15-20.000 kroner.

Det sker

En halv time før den opsigtsvækkende handel var der dog ingen udsigt til den vilde budkrig, der udspillede sig efterfølgende. Her lå buddet kun på 11.000 kroner.

Derefter gik det i et hæsblæsende tempo, før auktionen blev lukket til til prisen, som fik vurderings- og salgsdirektøren hos Bruun-Rasmussen, Kasper Nielsen, til at spærre øjnene op.

- Kigger man på gennemsnittet af vores handler, der udgør tusinder om året, rammer vi generelt rigtig flot plet, men der er selvfølgelig overraskelser. Og indimellem også overraskelser, der får os til at stoppe op.

- Når sådan noget sker, spørger vores kunder jo: Hvad Søren skete der lige der? Vi gør selvfølgelig det samme, og vi forholder os altid til, om vi har begået nogle væsentlige katalogiseringsfejl, eller om der var forhold, som var radikale anderledes, end vi troede.

Kasper Nielsen fortæller samtidig, at man ikke har et konkret svar på, hvorfor stolen blev solgt så meget dyrere end vurderingsprisen:

- Vi har i dette tilfælde ikke en entydig forklaring, men der er nogle forretningsområder, hvor der ligger flere overraskelser end andre. Og det, vi har set inden for det seneste årti på det globale auktionsmarked, er, at det har budt på de største procentuelle overraskelser, når det drejer sig om kinesisk kunst og kunstnerværk.

Rige kinesere

Der er tale om en stol fra Qing-dynastiet, som reagerede Kina fra 1644 til 1912. Stolen menes at være fra 1900-tallet. Og netop Kina er et oplagt bud på, hvor køberen skal findes.

- Helt grundlæggende er der opstået en ekstrem velstand i Kina, som man ikke så tidligere. Mange af de her superrige kinesere køber i stor stil deres kulturarv tilbage. En kulturarv, som de jo har eksporteret i århundrede.

- Her sidder der to eller tre superrige mennesker, som for hvem 10, 20 eller 30.000 kroner har samme betydning som x antal millioner. Det kan være en af forklaringerne (til salget, red.), og den er for os lige nu ret plausibel.

Han understreger, at stolen eksempelvis kan have tilhørt en fremtrædende historisk person som en tidligere kejser, men det ikke kan tages med i vurderingen.

- Vi er nødt til at have et forsigtighedsprincip, som betyder, at når vi katalogiserer ting, skal vi kunne stå hundrede procent inden for korrektheden. Overdriver vi, kan det påvirke prisen på et forkert grundlag, og vi kan ikke bruge gisninger eller formodninger til noget. Her er vi jo også underlagt juridiske handelsregler, siger Kasper Nielsen.

Bruun-Rasmussen har været på auktionsmarkedet siden 1948 og vurderer cirka en million emner om året, mens der er omtrent 60.000 emner under hammeren.