Vanvittig hede i Sydeuropa: Ansatte truer med at strejke

Flere steder i Sydeuropa truer ansatte med at nedlægge arbejdet på grund af dårlige arbejdsforhold under den skoldhede varme

Nok er nok.

I Sydeuropa truer ansatte nu med at nedlægge arbejdet, mens den brændende hedebølge raser.

Det skriver CNN.

I Rom, hvor temperaturen nåede over 41 grader tirsdag, truer skraldemænd med at skride fra jobbet, hvis de er tvunget til at arbejde i dagens varmeste timer.

Og i Napoli og Rom kræver personalet i den offentlige transportsektor, at alle køretøjer får aircondition, fordi det langt fra er alle bybusser, som har et fungerende kølesystem.

Den berømte turistattraktion Akropolis i Athen lukkede 14. juli som følge af hedebølgen. Foto: LOUIZA VRADI/Ritzau Scanpix

Nedlægger fire timer om dagen

Italiens sundhedsminister, Marina Claderone, indkalte torsdag til krisemøde for at udarbejde nye retningslinjer for folk, der arbejder udenfor i dagstimerne i den offentlige og private sektor, så de bedre kan beskyttes mod varmen.

- Vi følger nøje udviklingen med de vejrmæssige tilstande i Italien og de relaterede arbejdsmæssige udfordringer. Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er en høj prioritet, sagde hun torsdag ifølge CNN.

I Grækenland, der kæmper med at få bugt med ødelæggende naturbrande, har ansatte allerede sagt stop.

Ansatte hos det historiske tempel Akropolis i Athen nedlægger arbejdet fire timer hver dag fra torsdag til søndag.

Medarbejdernes fagforening skriver i en udtalelse, at de ansatte har forsøgt at udføre deres arbejdsopgaver på trods af den farlige hede. Fagforeningen oplyser desuden, at 20 besøgende indtil videre har besvimet som følge af varmen under et besøg ved turistattraktionen.

En turist køler sig ned i Barcelona. Foto: Ritzau Scanpix

'Stille dræber'

Sidste uge kollapsede og døde en 44-årig vejarbejder, mens han arbejdede langs en vej i den Norditalienske by Lodi.

Den tragiske episode underbygger, hvorfor varmen kaldes en 'stille dræber'. Den er ikke synlig, men kan hurtigt blive dødelig - især for dem, der befinder sig udenfor i lang tid af gangen.

Ifølge klimaforsker Kritstina Dah fra den amerikanske organisation the Union of Concerned Scientists, kan ansatte beskytte sig selv ved at drikke vand, søge skygge og hvile sig.