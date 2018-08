Vanvittig manicure: Få dine negle fyldt med LEVENDE myrer

Kunne du tænke dig at få myrer ind ind under dine negle?

Et videoklip fra en russisk neglesalon, hvor myrer bliver fanget i folks negle, er dukket op på nettet.

Det er salonen, Nail Sunny, selv, der har delt den kontroversielle video af de levende dyr, der bliver fanget og sat ind under folks negle.

I teksten til videoen på salonens Instragram-profil hævder de, at ingen dyr kom noget til under produktionen af videoen.

Kommentarerne under videoen afslører dog, at det er langt fra alle, der synes af myre-udsmykningen er et fedt tiltag.

'At tage intelligente små dyr og fange dem i en negl for at få likes på Instagram? Virkelig ynkeligt,' skriver en bruger, mens en anden heller ikke er meget for neglene.

'Ingen dyr kom noget til??? ... De ser virkelig stresset ud og helt ærligt, så ser neglene overhovedet ikke seje ud.'

Myrerne har ikke bedt om det

Dyrevelfærdsorganisationen PETA taler også med store bogstaver i et blog-indlæg rettet mod neglesalonen Nail Sunny.

'Det er intet fashionabelt eller trendy ved denne såkaldte 'negle-kunst.' Myrerne bad ikke om at blive revet væk fra deres hjem - deres koloni - og blive fanget inde i falske negle, hvor de ikke har plads til at gå rundt, ingen mad, vand eller ilt.'

Salonen lagde senere en video op, hvor man ser dem slippe myrerne fri igen.

Her kan du se myrerne blive befriet igen.