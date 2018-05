Vanvittig nabostrid: Naboer raser over topadvokats hegn

Ved du noget, eller er du elev på skolen? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

Nu er den igen gal i rigmandsghettoen i Gentofte.

Den kendte advokat Jan Leth Christensen er endnu en gang kommet i modvind for hans store planer om at bygge et Bjarke Ingels arkitekttegnet hus til mange millioner på Sigridsvej 25.

Og det er endnu uden, der overhovedet er bygget en mursten på grunden, der blandt andet har Uffe Ellemann-Jensen som en af de nærmeste naboer.

Jan Leth Christensen købte sidste år Sigridsvej 25 for 27,5 millioner kroner, der har en formidabel sundudsigt over Øresund. Huset, der stod på grunden, da han købte huset, er nu væk.

I stedet har han opsat et kæmpe byggepladshegn på en høfde, der rager næsten to meter op i luften hele vejen rundt om hans grund.

Byggepladshegnet går hele vejen ud i sundet og forhindrer således beboere og andre forbipasserende i at gå langs stranden.

Politianmeldelse

Hegnet er ifølge Gentofte Kommune ulovligt, og det har nu fået kommunen samt en nabo til at politianmelde Jan Leth Christensen.

Ekstra Bladet var torsdag i kontakt med Marianne Victor Hansen, der også bor på Sigridsvej 10.

Hun er meget utilfreds med situationen, og med at hun på grund af hegnet bliver forhindret i at passere på stranden.

- Jeg synes, det er absurd, at han spærrer for passagen på den måde. Det er lovstridigt og unødvendigt. Jeg kan ikke se, hvorfor han har behov for at spærre for passagen, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har den holdning, at man skal overholde loven, og naturbeskyttelsesloven siger klokkeklart, at alles adgang til og passage langs de danske kyster skal sikres. Jeg har svært ved at forstå, at der efter tre måneder stadig ikke er sket noget i denne sag, og at hegnet bare får lov til at blive stående der, selvom kommunen har konkluderet, at det er ulovligt, siger hun videre.

Marianne Victor Hansen har tidligere været glad for at løbe forbi passagen ved Sigridsvej 25. Det kan hun ikke længere.

- Jeg har altid haft min faste løberute der, og jeg har passeret en milliard gange med mine børn. For mig er hegnet en meget brutal påmindelse om, at der er kommet en enkelt borger til området, der sætter sine egne behov før alle andres. For mig er det ultra egoistisk, siger hun.

Her ses Jan Leth Christensens hegn. Foto: Privatfoto

Det er i mod loven

Byggeriet har før fået den tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, der bor på Sundvænget, som er en parallelvej til Sigridsvej, til at rette en bekymret henvendelse til Gentoftes borgmester Hans Toft.

Det nyopførte hegn har også fået flere andre beboere i området op i det røde felt.



Marianne Victor Hansen fortæller, at der lige i øjeblikket er en meget trykket stemning i nabolaget.

- Vi er meget kede af det, og der er selvfølgelig en anspændt stemning, fordi vi nu bliver nægtet adgang til vores fælles kyst og natur. Forleden mødtes vi en hel flok fra vejen. Vi var mere end 20 mennesker. Her orienterede vi hinanden om, hvilke tiltag vi hver især har gjort, og hvor vi står henne.

Hun har selv valgt at melde Jan Leth Christensen til politiet.

- Jeg håber, at det vil få konsekvenser, og at hegnet og spærringen bliver taget ned. Man er nødt til at håndhæve loven og sikre os den passage, der altid har været, siger hun og fortsætter.

- Og så håber jeg, at han får bygget sit hus i ro og mag med en indstilling om, at alle skal have lov til at være her.

Marianne Victor Nielsen har anmeldt Jan Leth Christensen til politiet. Foto: Privatfoto

Opfordrer til selvtægt

På det lokale medie Villabyernes Facebook-side har hegnet også skabt stor debat. Her opfordrer flere til, at borgere i området begår selvtægt.

- Han er jo afstumpet og uden respekt for loven. Det er ulovligt opført og folk har loven på på deres side til fri strandpassage, skriver en mandlig Facebook-bruger.

- Hvordan kan beboere på Sigridsvej undgå at rive skidtet ned?, skriver en anden, mens en tredje fortsætter.

- Umiddelbart ser det da ud til, at en bajonetsav kan skabe den fornødne adgang på 10 minutter.

Jeg forstår godt

For Jan Leth Christensen kommer det som en overraskelse at høre, at så mange beboere i området tilsyneladende er utilfredse med hans hegn.

- Jeg ved ikke, hvilke naboer der har klaget til kommunen. Der er ingen, der har klaget til mig. Der er en enkelt, jeg har skrevet med, som har spurgt, hvorfor jeg har sat hegnet op, hvor jeg har forklaret det, men ellers ikke, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Kommunen har åbenbart fået et par henvendelser. Men jeg ved ikke, hvor mange der er tale om. Jeg kan dog ikke forestille mig, at det er mange. Det må jeg sige. Det er ikke mit indtryk, at der er en masse borgere, der plejer at passere der. Men mit bud er, at det er under 10. Der bor 75.000 mennesker i Gentofte Kommune, og så er der måske fem, der synes, det er et problem.

Strid med kommune

Ifølge Jan Leth Christensen er der en bestemt grund til, at han har valgt at sætte hegnet op.

- Jeg vil gerne tilbyde, at folk kan gå op på min høfde og passere, som de hele tiden har gjort på det ene vilkår, at når man går op på min høfde, så skal man ikke kunne gå til venstre ind på min grund. Der vil jeg gerne have lov til at sætte en lille låge op for at markere, at det derfra er privat og også ude ved vandlinjen, men det har kommunen sagt nej til, siger han og tilføjer:

- Ifølge loven har alle ret til at opholde sig på vores strande og kyster, og det er også fint nok. Men jeg mener ikke, at min høfde er en strand. Derfor har jeg spærret af, indtil vi har afklaret det juridiske spørgsmål om, hvorvidt min høfde er en strand.

Han understreger samtidig, at afspærringen er midlertidig.

- Det er et byggeteknisk hegn. Det skal ikke være der, når huset er opført. Jeg har pligt til at opsætte et hegn, så folk ikke kommer til skade på min byggeplads, og medmindre jeg får bekræftet, at min høfde ikke er en strand, så er det midlertidigt, og så kan de passere igen, når mit byggeri er færdigt.

Jan Leth Christensen kan dog godt forstå, at folk er trætte af, at borgere i området ikke kan passere, som de normalt har gjort.

- Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at de synes, at det er irriterende, men at det skal interessere samtlige læsere i hele landet. Det er jeg godt nok overrasket over.

Gentofte Kommune har med visse ændringer godkendt Jan Leth Christensens bygger af glas- og betonpalæet på Sigridsvej 25.

Ifølge Jan Leth Christensen bliver byggeriet for alvor påbegyndt om en måned og ventes færdigbygget om cirka halvandet år. Det gamle hus på grunden er allerede revet ned.