Vanvittig prisforskel: Her kostede strøm 300 gange så meget

Der har natten til torsdag været en så markant prisforskel på strøm, at det kostede 300 gange så meget i Vestdanmark

Bor du øst eller vest for Storebælt, og satte du et større, strømslugende aggregat som en opvasker i gang natten til torsdag?

I så fald har det været en ganske dyr fornøjelse for dig, hvis du bor vest for Storebælt, men en rigtig god forretning øst for.

Det skriver Børsen.

Kæmpe prisforskel

Ifølge tal fra elbørsen Nord Pool kunne man nemlig i første time af døgnet fra midnat og frem til klokken 01.00 bruge strøm for blot én øre per kilowatt-time, hvis man boede i Østdanmark.

Befandt man sig i stedet i Vestdanmark blev samme kilowatt-time stort set 300 gange dyrere - nemlig hele 3 kroner per kilowatt-time.

Og det har vist sig flere gange i løbet af det seneste stykke tid på netop det her tidspunkt på døgnet.

Der er i alt 72 vinmøller i Kriegers Flak på hver 188 meter i højden. De står 16 km fra kysten og udgør Skandinaviens største havmøllepark. Foto: Marcus Emil Christensen/Ritzau Scanpix

Hvorfor den store forskel

Den meget markante prismæssige kløft mellem Øst- og Vestdanmark skyldes ifølge Kristian Rune Poulsen, der er konsulent i brancheorganisationen Green Power Denmark, at Danmark hænger dårligt sammen.

- Vi har et storebæltskabel på 600 megawatt, som egentlig er en relativ stor begrænsning for overførsel af elektricitet mellem Østdanmark og Vestdanmark. Sjælland og øerne hænger meget bedre sammen med Sverige, mens Jylland og Fyn hænger bedre sammen med Tyskland, siger han til Børsen.

Og eftersom Jylland og Fyn er tæt forbundet med Tyskland, er prisen på el på himmelflugt, fordi man er nervøs for, at Rusland vil lukke helt for gassen.

Øst for Storebælt nyder Sjælland i modsætning til det vestlige Danmark godt af, at havvindmølleparken, Kriegers Flak, som startede driften i september 2021, giver et produktionsoverskud af strøm.

ifølge Kristian Rune Poulsen har man før set, at strøm faktisk var en smule billigere i Vestdanmark, indtil havvindmølleparken kom til mellem Sjælland og Bornholm.