Vanvittig reaktion: Mor får 'pølse-læber'

Det gik slet ikke som forventet, da 29-årige Christina Burton ville have forstørret sine læber.

Efter at have fået sin injektion begyndte læberne nemlig at hæve op, og de stoppede ikke.

Christina Burton blev derfor nødt til at blive hastet på hospitalet, fordi hævelsen var så voldsom, at hun ikke kunne trække vejret. Det fortæller hun til Metro og Kennedy News.

Hun fortalte, at hun var bange for, at hun ville dø af proceduren.

Den unge mor havde brugt bedøvelsescreme inden proceduren, der foregik i kvindens hjem.

Kosmetologen, der stod for injektionen, forsikrede Christina om, at det var helt normalt, at man hævede lidt op efter at læberne havde fået et ekstra skud med fylde.

Men efter et par timer var hævelsen så voldsom, at hun tog på hospitalet, hvor hun måtte have oxygen og adrenalin.

- De lignede pølser i mit ansigt, jeg lignede en and, det var gået helt galt for. De blev bare ved med at blive større og større. Jeg troede, at de ville eksplodere. Smerten var fuldstændig vanvittig.

Hun frygtede til sidst for sit liv. Foto: Kennedy News

Intet hjalp

Ifølge Christina selv kunne hun ikke synke og selv med is på, faldt hævelsen ikke.

- Så snart de puttede den bedøvende creme på, vidste jeg, at noget var galt. Jeg kunne mærke, at mine læber allerede begyndte at hæve op. Jeg kiggede i spejlet og så, at de var hævede. Min hals var lam, og jeg kunne ikke sluge.

Hospitalspersonalet var også overraskede over, hvor hævede læberne var.

- Jeg kunne slet ikke åbne munden, fordi mine læber var så tunge. Det var skræmmende.

Hun fortæller, at flere af hendes venner havde voldsomme reaktioner over hævelsen.

- En kastede simpelthen op.

Hun vil med sin historie gerne sætte fokus på, at man skal undersøge kosmetiske operationer og injektioner ordentligt, inden man får dem lavet.

- Jeg deler min historie fordi, at folk skal være opmærksomme på, at man kan få allergiske reaktioner, og det kan ske for alle. Jeg kunne have været død, lyder det.