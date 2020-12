Vanvittig sag: Ansatte svindlede forbrugere groft

Norströms ansatte ringede blandt andet og udgav sig for at være forbrugernes nuværende elselskab

Elselskabet Norström er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden i en sag om omfattende snyd og svindel.

Det oplyser Ombudsmanden i en pressemeddelelse.

Her lyder det, at selskabet telefonsælgere ringede til danskere og lod som om, at de var fra disse personers eget elselskab.

Herefter de bad forbrugerne om at udlevere deres bankkontooplysninger med den begrundelse, at forbrugerne havde et tilgodehavende eller kunne spare gebyrer.

Uhørt mange klager

På fem måneder skulle telefonsælgerne ifølge Forbrugerombudsmanden have foretaget ulovlige opkald til 224 forbrugere og vildledt 117 forbrugere under telefonsamtalerne.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, er rystet over sagens omfang.

- Vi har på kort tid fået uhørt mange klager over Norström. De mange klager tegner et billede af en salgsteknik, hvor man bevidst vildleder forbrugerne med det formål at få dem til at skifte til Norström. Det er noget, vi ser på med stor alvor, og vi har derfor politianmeldt virksomheden og anmodet politiet om at efterforske sagen nærmere, siger hun.

Andre klager går på, at telefonsælgerne har bedt om forbrugernes CPR-numre under det påskud, at forbrugerne skulle tilmeldes grøn strøm, eller at forbrugernes nuværende elselskab skulle fusionere med Norström.

- Det er vigtigt at understrege, at langt de fleste energiselskaber overholder reglerne. Men der er nogle få, som ikke gør det. I de sager, vi ser, er det ofte nye energiselskaber, som tilsyneladende har gjort det til deres forretningsmodel at ringe forbrugerne op uden deres samtykke og vildlede forbrugere, fremhæver Christina Toftegaard Nielsen.

Foruden Nordström er virksomheden SikkerFremtid også blevet politianmeldt for at have medvirket til de ulovlige opkald.

Her har de solgt urigtige oplysninger om, at forbrugerne havde givet samtykke til at blive ringet op af Norström