Vanvittig smitte-rekord: Over 23.000 smittede

Der er det seneste døgn registreret rekordmange tilfælde af coronavirus.

Der er registreret 23.228 tilfælde, hvilket er en del over den hidtidige rekord. Det viser onsdagens smittetal fra Statens Serum Institut (SSI).

Den blev sat mandag, hvor der det foregående døgn blev registreret 16.164 tilfælde af coronavirus i Danmark.

- Det høje smittetal i dag (onsdag, red.) kan skyldes en højere PCR-testaktivitet lige efter jul, skriver SSI i opgørelsen.

Svar fra 189.512 PCR-test - dem, hvor man podes i svælget - indgår i opgørelsen, hvilket er højere end de to foregående dage.

Af dem har 12,26 procent været positive for covid-19. Det er cirka på samme niveau som mandag og tirsdag.

Henrik Nielsen er professor og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Han ser det stigende smittetal som bevis for, at omikronvarianten er langt mere smitsom.

- Når smittetallet er så højt, afspejler det, at der er udbredt samfundssmitte i øjeblikket.

- Det betyder for mig at se, at vi alle sammen skal regne med at blive smittet, siger han.

Blandt de registrerede tilfælde er 1205 - cirka en ud af tyve - reinfektioner.

Der er sket 173 nye indlæggelser af smittede. Det samlede antal indlagte var dog kun steget til 675 personer onsdag morgen.

Det er 9 flere end et døgn tidligere, hvilket skyldes, at der også er blevet udskrevet patienter i perioden.

At det samlede antal indlagte ikke stiger, mere end det gør, er den gode nyhed, lyder det fra den nordjyske professor og overlæge.

- Vi kan finde et lille håb i, at sygehusene ikke ser en parallel stigning i antallet af indlagte.

- Men vi begynder at være deroppe, hvor det begynder at gøre ondt, siger han.

Af de indlagte ligger 77 på intensivafdelinger, og af dem er 52 tilkoblet en respirator. Det er henholdsvis 6 og 2 flere end tirsdag.

Det afgørende er ifølge Henrik Nielsen, at vaccinen giver en beskyttelse mod et alvorligt forløb med covid-19.

- Når du ser på antallet af indlagte henholdsvis med og uden vaccinen, er risikoen fem gange større, hvis du ikke har vaccinen, siger han.

Det seneste døgn er der givet omkring 100.000 stik med en coronavaccine, hvoraf størstedelen - cirka 85.000 - er tredje stik.

Det betyder, at 45,7 procent af Danmarks befolkning nu har fået et boosterstik, der skal booste virkningen af vaccinen.