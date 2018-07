Vanvittig video: Tusindvis af fisk hoppede direkte fra vandet op i en fiskekutter

Vandet så næsten ud, som om det var kogende, da adskillige tusinde sardiner i fredags sprang op fra vandet i en havn i Taiwan. Her landede de mange fisk på diverse fiskerbåde i havnen, heriblandt hos den 31-årige fisker Lu Jingway, der filmede det utrolige syn med sin mobiltelefon.

Det skriver flere medier heriblandt Newsweek, Daily Mail og tv-stationen Sanlih E-Television News fra Taiwan.

Fiskeren Lu Jingway mener selv, at de store mængder sardiner opførte sig ekstremt usædvanligt, fordi de blev jaget af flere flokke af andre store fisk. De flyvende sardiners himmelflugt fandt sted i den lille fiskerby Bisha i provinsen Keelung ved byen Taipei.

- Det er så skræmmende. Jeg bliver angrebet af fisk, kan man høre fiskeren Lu Jingway sige på videoen. Her kan man også se, at han samler flere af fiskene op og smider dem tilbage i vandet.

Til Daily Mail forklarede Lu, at han for to dage siden så 3-4 store barracudaer svømme under sin egen båd i havnen. Og han mener selv, at det angiveligt er de store barracudaer, der har været på jagt efter sardinerne, der så er gået i panik.

Ifølge tv-stationen Sanlih E-Television News var der også samme dag blevet observeret store barracudaer i havnen.