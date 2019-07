Mens temperaturen i store dele af Danmark i weekenden mindede om den varme, de er vant til i Mexico, så slap vi herhjemme for det syn, mange i millionbyen Guadalajara vågnede op til søndag.

Her var dele af byen nemlig dækket af op mod to meter is, der er faldet som hagl i byen. Det skriver The Guardian.

Flere steder var biler begravet i is, så mens beboerne kunne gå rundt i sommertøj, måtte politi og andre myndigheder kæmpe for at få ryddet gader og stræder for den besynderlige nedbør.

Foto: Ulises Ruiz/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg har aldrig set noget lignende i Guadalajara, lyder det fra guvernør Enrique Alfaro i The Guardain.

- Og så spørger vi os selv, om klimaforandringerne er ægte. Dette er et naturfænomen, der aldrig er set før. Det er utroligt, siger han.

Foto: Ulises Ruiz/AFP/Ritzau Scanpix

En lastbil pløjer gennem de enorme sne- og ismængder. Video: AP/Spectee

De seneste dage har byen oplevet temperaturer på omkring 30 grader, og selvom der ifølge The Guardian falder hagl fra tid til anden, er der aldrig tidligere registreret så massivt et fald.

Foto: Ulises Ruiz/AFP/Ritzau Scanpix

Omkring 200 private og virksomheder har meldt om haglskader på bygninger, mens mindst 50 køretøjer blev fejet med af de store mængder is i bakkede områder.

Ingen personer er kommet alvorligt til skade under det ekstreme vejr, men to personer har vist indledende tegn på hypotermi, altså meget lav kropstemperatur.