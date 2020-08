Vanvittige billeder fra Wuhan: Tusinder til poolparty

Et gigantisk poolparty i det oprindelige epicenter for coronavirus vækker opsigt

Noget tyder på, at indbyggere i coronavirussen oprindelige epicenter, Wuhan i Kina, ikke længere er bange for en ny bølge af smitte.

I weekenden deltog deltagere i tusindvis iklædt badetøj og svømmebriller nemlig i en elektronisk musikfestival i vandparken Maya Beach Water Park i millionbyen.

Alle stod ifølge tyske Bild tæt sammen og uden brug af mundbind.

Det er netop i den kinesiske by, hvor coronavirussen menes at have spredt sig fra.

Vandparken måtte kun lukke halvt så mange ind som normalt, skriver AFP. Alligevel deltog tusinder altså uden betydelig afstand mellem sig, som billederne tydeligt viser.

Foto: STR/Ritzau Scanpix

Foto: STR/Ritzau Scanpix

Kina har i vid udstrækning haft held med at holde coronapandemien under kontrol gennem strenge restriktioner, siden virussen brød ud i den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af sidste år.

I alt har verdens folkerigeste nation registreret cirka 90.000 smittede og 4703 coronarelaterede dødsfald. Tallene er ikke steget nævneværdigt siden april.

Der har flere gange siden coronapandemiens begyndelse været sået tvivl om de kinesiske tal.

Blandt andet USA's præsident, Donald Trump, har beskyldt Kina for at pynte på det samlede antal af smittede og coronarelaterede dødsfald.