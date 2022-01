Et stort træ er lørdag aften væltet ned i et hus i Charlottenlund

På mirakuløs vis er ingen personer kommet alvorligt til skade, selvom flere var til stede i huset i Charlottenlund i Nordsjælland, da et stort træ lørdag aften væltede ned og næsten kløvede det på midten.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Artiklen fortsætter under billedet.



Ingen personer er ifølge politiet kommet alvorligt til skade. Foto: Anthon Unger

Husets beboere køres til tjek på sygehuset, men ingen er kommet alvorligt til skade, lyder det videre.

Ekstra Bladets mand på stedet så to børn, der menes at have opholdt sig i huset.

Det er uvist, hvor mange personer der opholdt sig i huset, da ulykken indtraf. Foto: Anthon Unger