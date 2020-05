Vanvittige billeder: Tusinder i madkø

En kø på flere kilometer strakte sig lørdag i området Olievenhoutbosch i Centurion i Sydafrika, hvor organisationen Mahlasedi Foundation delte nødrationer ud til 30.000 husholdninger.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Flere af de fremmødte havde overnattet på stedet for at sikre sig en plads i køen, hvor de kunne modtage dåsemad, værnemidler og desinficerende midler.

Flere af de fremmødte havde overnattet på stedet for at få en plads i køen. Foto: FERNANDA PESCE BLAZQUEZ / Ritzau Scanpix

Sydafrikas fattigste er blevet hårdt ramt af regeringens nedlukning for at mindske smittespredning med coronavirus, og selvom præsident Cyril Ramaphosa nu har besluttet at løsne op for restriktionerne, står mange uden indkomst.

Ramaphosa har iværksat en hjælpepakke til en værdi af omtrent 26 milliarder dollars (svarende til 176 milliarder danske kroner), hvoraf ti procent er øremærket til hjælp til landets fattigste.

I Sydafrika er 6336 registreret smittede, og 123 er døde med coronavirus.