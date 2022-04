Vanvittige prisstigninger rammer almene boligbyggerier

Tre ud af fire almene nybyggerier over hele landet ser ud til at blive aflyst eller sat på pause. Det skyldes de globale udfordringer med tårnhøje priser på byggematerialer som følge af coronakrisen og krigen i Ukraine.

'Et alvorligt problem', hvis man spørger viceadministrerende direktør hos Danmarks Almene Boliger (BL), Solveig Råberg Tingey.

- Det betyder, at der kommer til at mangle almene boliger om 5-10 år, og der er allerede brug for dem i dag, siger hun til Ekstra Bladet.

Ambitioner sat på pause

Ifølge en analyse fra BL har landets kommuner i løbet af 2021 givet tilladelse til 3.261 boliger.

1.873 af dem var klar til udbud, men nu er en 31 procent af disse opgivet, og 43 procent er sat på pause.

Og det harmonerer ikke med regerings-ønsket om 22.000 flere almene boliger over de næste 10-15 år.

- Der er en stor risiko for, at den politiske aftale ikke bliver til noget, lyder vurderingen fra Solveig Råberg Tingey fra BL.

Men det er ikke kun politikernes drømme, der bliver knust. Det kan også få store økonomiske konsekvenser for de involverede parter i de almene byggeprojekter.

- Der er foretaget store investeringer i projekterne allerede nu. Et byggestop kan få konsekvenser for bolig-organisationer, men også kommuner såvel som entreprenører, forklarer Solveig Råberg Tingey.

Mulige løsninger

Da der er tale om almene boliger, er det ikke en mulighed at få lejerne til at betale regningen ved at sætte huslejen på himmelflugt.

Derfor bliver der spinket og sparret, hvor det kan lade sig gøre - men det er ikke uden omkostninger.

- Vi kan risikere, at det går ud over kvaliteten på boligerne, men også de bæredygtige initiativer, som ligger ud over bygge-reglementet siger Solveig Råberg Tingey.

Priserne udfordrer hele branchen

Det er ikke kun i de almene boligprojekter, der bliver udfordret af vanvittige priser på byggematerialer. Det gælder nemlig også alle andre byggeprojekter.

- På trods af at have utrolig travlt, så er mange presset på ildsjælen. Ordrebogen er fyldt hos de fleste, som betyder, at de har forpligtet sig til projekter, der ikke er penge i, fordi materialerne er steget i pris, fortæller Martin Kyed, der er cheføkonom hos SMVdanmark.

Priserne på materialer som stål og jern giver hovedpine, men det er især priserne på træ og trævarer, der trykker de helt forkerte steder. Og hvis man spørger cheføkonomen, skal grunden til dette findes to steder:

- Der er et generelt inflationspres, som handler om pengepolitik, og at centralbankerne skal stramme op.

- Og så er der den usikkerhed, der forstyrrer forsyningskæderne.

Og de stigende priser er desværre kommet for at blive. De næste måneder ser det nemlig kun ud til at gå en vej med priserne på byggematerialer – og det er op, lyder konklusionen fra Martin Kyed.