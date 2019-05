Vanvittige tal: Nets-chef scorer to milliarder i bonusprogram

Hvis betalingskæmpen Nets når sine ambitiøse vækstmål de kommende år, kan topchef Bo Nilsson og en række andre chefer hæve en gevinst på op til syv milliarder danske kroner.

Det skriver Børsen, der har fået adgang til en fortrolig præsentation af det lukrative program, der indtil videre gælder for 60 chefer i Nets.

- Selv sammenlignet med andre aggressive programmer, så ser det ud til at være et meget lukrativt program, siger Ken L. Bechmann, der er professor ved CBS med speciale i incitamentsprogrammer, til Børsen.

Den enorme gevinst kan blive resultatet, hvis Nets lykkes med at øge driftsresultat og nedbringe gælden markant frem mod et salg om fire år. Men også i et mindre ambitiøst scenarie, som medarbejderne har modtaget en personlig beregning på, lyder gevinsten på 3,7 milliarder kroner.

Nets bestyrelsesformand Stefan Goetz vil ikke give et interview til avisen, men skriver i et skriftligt svar.

'Som led i at sikre sammenfaldne interesser om Nets' langsigtede udvikling har vi i ejerkredsen besluttet at tilbyde en gruppe af udvalgte ledere og specialister muligheden for at medinvestere i Nets og altså både dele en risiko for tab og et potentielt afkast af vores investering med dem.'



Topchefen Bo Nilsson står ifølge avisen til at hive 1,9 milliarder kroner hjem.

Nets står for en række opgaver i Danmark, som de fleste har stiftet bekendtskab med.

Selskabet står for dankortet og betalingsservice. Derudover har Nets en aftale med den danske stat om at drive NemID.



EL: 'En lillebitte elite, der forgylder sig selv'

Enhedslistens finansordfører Pelle Dragsted vil lægge pres på Socialdemokratiet for at stoppe de lukrative bonusser.

Enhedslistens finansordfører Pelle Dragsted langer ud efter 'en lillebitte elite, der forgylder sig selv'.

- Enhver snak om belønning for flid og dygtighed, det er vi helt beyond. Det er vanvittigt, siger han og tiløjer:

- Det er en kritisk infrastruktur, som man har valgt at lade en privat virksomhed stå for. Man skal huske, at pengene kommer nede fra lommen på os almindelige danskere, skaffedyrene, som betaler højere gebyrer, når vi køber varer, siger han.

Socialdemokratiet har foreslået at begrænse topchefernes bonusprogram, så de maksimalt udgør 20 procent af lønnen.

Det løfte vil Enhedslisten holde dem op på, hvis Socialdemokratiet sidder for bordenden ved den kommende finanslovsaftale.

- Vi vil arbejde for, at folk som Bo Nilsson ikke kommer til at lænse danskerne, siger Pelle Dragsted.



Skabte overskrifter i 2016

Det er ikke første gang at Nets ledelse vækker forargelse og overskrifter.

I 2016 kom det frem, at ledelsen havde et incitamentsprogram, der gav en gevinst på 1,6 milliarder kroner ved børsnoteringen.



Se også: Selv pressechefen ligger til +30 mio afkast

Det nye program adskiller sig fra det gamle på flere måder. Ledelsen investerer bl.a. flere penge for at deltage. Børsens kortlægning viser, at en typisk deltager i programmet er kommet med 400.000-600.000 kroner, mens Bo Nilsson har lagt omkring 200 millioner kroner, som altså også kan tabes i det omfang, at kapitalfondene taber penge på Nets.

'Som hovedaktionærer i virksomheden er det vigtigt for os, at ledende medarbejdere har hånden på kogepladen, og at deltagerne har foretaget store personlige investeringer på samlet set mere end en halv mia. kr., skriver Stefan Goetz til Børsen.