Vanvittigt: 18 graders temperaturforskel i Danmark

Imens nogle mandag har kunnet lægge sig på stranden smurt ind i et tykt lag solcreme, har andre måttet finde den tykke trøje og regnjakken frem. Temperaturforskellene landsdelene imellem har nemlig været enorme.

Omkring klokken 16 mandag eftermiddag blev temperaturen i Rønne på Bornholm målt til 31,5 grader, imens den på samme tidspunkt var helt nede på 13,7 grader i Midtjylland.

Det giver en forskel på 17,8 grader.

Front 'deler' landet

Den store forskel skyldes ifølge vagthavende meteorolog hos DMI Trine Pedersen en front, der ligger ned gennem landet, og som er skyld i den kraftige regn og torden, som vi har set ned gennem Østjylland, Fyn og Kattekat. Bornholm ligger øst for fronten, og her har de i løbet af lørdagen haft fornøjelsen af den varme sydøsten-vind, som hele den østlige del af landet har kunnet nyde hen over weekenden.

Det er i Rønne, de højeste temperaturer er blevet målt, og det giver ifølge meteorologen god mening.

- Det passer også godt med, at vinden er kommet fra øst, og er blevet varmet op hen over Bornholm med det her solskin, og så har den simpelthen nået sit max ved Rønne.

Og årsagen til, at temperaturerne i det jyske ikke har nået lignende højder, er der også en god forklaring på.

- Det, der så sker, er at den her front kommer vestfra. Den skiller sig mellem den varme luft og den køligere luft hen over den vestlige del af Europa, og de har ligget med skyer og regn i den vestlige del af landet, hvilket holder temperaturerne væsentligt lavere.

Store forskelle på øst og vest

Ifølge Trine Pedersen er det ikke unormalt, at der forekommer så store temperaturforskelle i Danmark.

- Det kan ske, og det er typisk, når vi går fra en periode med solskin og vind fra øst og sydøst. Og når så vindretningen skifter, og vi får den ude fra Atlanterhavet, så kan det slet ikke varme op på samme måde.

At det hele dagen har været køligere i Vestjylland skyldes, at fronten passerer meget langsomt henover landet. Og derfor har vi i løbet af dagen set omkring 15 grader i det vestlige Jylland, mens der i den østlige del af landet har været 25-30 grader.

Meteorologen fortæller, at hele landet kan se frem til nogen sol, tørvejr og omkring 20 grader tirsdag. Dog skal den østlige del af landet i løbet af natten lige igennem de regn- og tordenbyger, som den vestlige del af landet har måttet trækkes med mandag.