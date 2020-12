Vanvittigt 2020: Her er dommen

Måske var 2020 året, hvor vi endelig lærte at tage ansvar for andre end os selv? Og dog. Man kan lære meget af dette årenes år

2020 bliver året, vi aldrig holder op med at tale om. Det var det skøreste år ever. Altså, indtil nu.

Milliarder af mennesker var statister i en verdensomspændende forestilling, hvor vi holdt op med at trykke hånd og kindkysse og kramme, og i stedet tog maske på, når vi skulle i banken. Eller når vi sad på en bar og rejste os for at gå ud at tisse. Der var sågar ensrettede skovstier dengang, vil vi anføre.

’Det er fandme løgn’, vil mine børnebørn forhåbentlig sige. Indtil de lærer om det i skolen.

Hvordan 2020 var forvirring, isolation og distancering, men dog et år, hvor selv os med et overordentligt oppustet ego måtte lære at makke ret og stramme mundbindet til. For fællesskabets skyld!

Måske vil vi fortælle de kommende generationer at vi stod sammen, at vi igen lærte at tage ansvar for andre end os selv. Jeg håber det, selv om det vil lugte lidt af kollektivt skønmaleri.

Tak til corona-politiet

Hvad ville man ellers kunne huske fra 2020?

Jeg har vredet mit lille hoved i halvanden time, og er nået frem til, at i januar kostede det pludselig fire kroner for en plastikpose nede i Netto. Det er latterligt dyrt, og vi har alle glemt at brokke os over det.

I 2020 gav de lærde også folket lov til at kalde sine børn for Piphat og Jytte med to y’er og to t’er, Jyytthe. Så sagde coronaen stop, og nu er den alt, vi husker.

Derfor også en særlig tak til corona-politiet. Jeg tænker på damen nede hos bageren i Tikøb, som panikkede, da jeg trådte ind. Hun bad til at jeg havde forståelse for at hendes gamle forældre var sårbare, hun hyperventilerede. Jeg måtte bakke ud, så hun frit kunne passere med tre napoleonskager. Tak til alle jer, som på den måde lister rundt og helt udramatisk minder os andre om mundbind og sikker afstand.

Men se selv: Ironien overlevede 2020, det holdt hårdt, hvem havde for eksempel troet at apotekets afstandsbadge ikke var til metoo-syndere? En slags jødestjerne, hvis man ellers må minde om den slags uden at krænke nogen.

Nyt bundniveau

2020 blev på den led svær. I gamle dage var en hånd på låret et acceptabelt move, lige så at modparten flyttede hånden, for så var den flirt således kølet ned. 2020 afkrævede i stedet stuhr parlamentarisk krise i Mortens Østergaards ridicule venstreparti og det på en facon, så vores folkevalgte nåede et nyt skolegårds-jammerligt bundniveau.

Det er i øvrigt SOSU-assistenter, der bliver udsat for allermest seksuel chikane, ikke politikere og mediepersonligheder.

Jo, 2020, du var sgu en selvoptaget bitch! I en og samme weekend skulle man skaffe både lovligt samtykke og ulovlige smøger. Hvis man ellers kendte nogen, der sejlede frem og tilbage til Polen. Det blev for dyrt at ryge og for djøffet med one-night-stands, hvorfor nedlukningen på en måde gjorde noget godt.

Vi var nogen, der så mere til ægtefælle og unger, personligt lærte jeg ikke at planlægge noget som helst og tænke: Enhver må selv tage ansvaret for ikke at kede sig ihjel, inklusive mig selv. Det var tiltrængt, jeg er meget mere hjemme nu.

Mettes krokodilletårer

Andre ville sikkert gerne have sprunget over 2020, fordi året også er et studie i, hvor langt vi som mennesker i virkeligheden (ikke) er nået. Vi har en regering som praktiserer angst og kontrol, vi har en woke ungdom som forbyder og censurerer. Sågar anført af en midaldrende hattedame, der i årets mediestunt dematerialiserede (årets ord!) - en byste af Frederik V. Sort snak og det hvide ud af øjnene, splittende for vores allerede hårdt prøvede nation.

Politi efterforsker ødelagt buste som groft hærværk

Social kontrol var forhåbentlig so 2020, vi var delt i alverdens spørgsmål, mundbind eller ej, vaccine eller ej, mink eller ej. Vi kom belejligt af med en dyreplager-industri, vil nogen mene. Også jeg, men måden, mand. Og vores allesammens Mette i klovneagtig beskyttelsesornat med indbyggede krokodilletårer.

Hvordan skal dansken lære at tage ansvar, når statsministeren forsøger at græde sig ud af sit?

Tak, fordi Anders Fogh ikke mødte op på den måde i Afghanistan, hvor vi jo også i lyset af 9/11 og en ukontrollabel terrorvirus indførte en ny verdensorden med alt, hvad dertil hører af restriktioner og overvågning. 2020 minder mig om dengang alt ændrede sig, den måde, vi rejste på og den måde, vi ikke kunne identificere ven eller fjende.

2020 så ud til at blive kulminationen på menneskets dårskab, og alligevel er det værd at bemærke, at ingen rigtig gik amok i supermarkederne. Lidt hamstring af lokumspapir, nuvel, men vi holdt sammen på civilisationen. Trump startede ikke engang en borgerkrig.

Stig af sociale medier

Der er alligevel noget større, som vi alle bøjer os for, kald det lavpraktisk for ’regler’, eller lidt mere arbitrært for at fornuften findes derude. Den dyne af sensitivitet, vi kalder krænkelser, er også en slags omsorg for menneskeheden som sådan. Intentionen er god, metoden historieløs.

Og den umanerlige vrede, der nu har fået folketinget til at indføre et tonepoliti på internettet har også de bedste intentioner, men igen; har politiet ikke noget mere fornuftigt at tage sig til end at give vores højtelskede ytringsfrihed hård knippel i en ’Vild med Dans-debat på facebook?

Ytringspligtens ascendant er vores evige ret til at lukke røven.

Sådan er det også med corona. Man behøver ikke tro på den, man behøver ikke blive vaccineret, det må man selv tage ansvaret for.

2020 blev året, hvor vi igen lærte at stå op og tage ansvar, nogle for sig selv, andre for hele flokken. Sådan har det vist altid været, det nye er at alle åbenbart har adgang til internettet og som sådan er eksperter på andre. Dobbeltspejl til mig selv dér!

Jeg håber, vi alle stiger af de sociale medier i 2021, bare et par måneder ad gangen. Det ville være så godt lige at få lukket ned og renset ud, ligesom med corona’en.

Godt nytår og go’rona!

Nå ja. Og Black Lives Matter matter!

