Vanvittigt fund i dødsbo

Det er ikke unormalt for mennesker at samle på noget gennem livet.

Erik Peter Christiansen, der døde i slutningen af 2022, havde en helt unik samling gemt i en container i haven ved sit hus i Nykøbing på Mors.

Gennem sit 71 år lange liv har han nemlig samlet på skydevåben, som han efter alt at dømme har erhvervet sig på lovlig vis, og samlingens størrelse overraskede både bobestyrer og politi.

Intet mindre end 881 geværer, rifler, pistoler og ikke mindst jagtvåben blev fundet på den tidligere hjemmeværnsmands grund.

Det skriver Nordjyske.

Værdifulde våben

Jagt- og fritidsforretningen Thy Outdoor købte alle våbnene, da de havde kompetencerne til at håndtere dem.

- Vi har videresolgt et større parti til et auktionshus i England, og vi har desuden afsat en del af jagtvåbnene til vores kunder.

- Havde vi haft større afsikret lagerplads, end vi har, ville vi gerne have beholdt flere af våbnene med henblik på salg til samlere, for når vi hører historierne om, hvad folk gennem tiden har tilbudt Erik at købe hans klenodier for, kunne vi nok have fået langt mere for dem, siger indehaver Klaus Pallesgaard til mediet.

100 år gamle

Salgsassistent Nicklas Thomsen har brugt en måneds tid på registrering, og flere af våbene måtte i den forbindelse skilles ad.

Blandt de mange skydevåben blev der fundet forladegeværer, som er over 100 år gamle.

Cirka 200 geværer og rifler var fuldt funktionsdygtige som jagtvåben, men de dyreste vil ikke komme i brug. De vil i stedet blive afsat til folk, der har samlertilladelse, skriver Nordjyske.