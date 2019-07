Vanvittigt! Mand klatrer op ad Vesteuropas højeste bygning uden sikkerhedsnet

Det var noget af et syn, der mødte flere forbipasserende ved en skyskraber ved London Bridge.

Her kunne måbende folk se en mand, der var i gang med at klamre sig op ad Vesteuropas højeste bygning - og det gjorde han helt uden sikkerhedsnet.

Politiet skyndte sig da også til stedet, da de fik meldinger om mandens stunt. Flere mennesker fortalte til politiet, at manden ubesværet var nået til sidste etage. Bygningen The Shard måler 306 meter.

Scotland Yard har udtalt, at man fik hevet manden ind i bygningen, og de har bekræftet, at han ikke er blevet arresteret men fået lov til at gå.

Optagelser fra stedet viser man komme ned ad bygningen, mens en store menneskemængde samler sig under ham.

Flere vidner til optrinnet har skrevet på de sociale medier, hvad de oplevede.

'En person er ved at klatre op af The Shard i indre London. To politibiler, to ambulancer og en drone er til stede', skrev en til videoen.

Flere har siden episoden sat spørgsmålstegn ved, hvordan det lykkedes manden at snige sig forbi sikkerheden i bygningen.

Det er dog ikke første gang, at nogen har forsøgt at bestige bygningen.

I 2013 var det aktivister fra Greenpeace, der gjorde forsøget for at protestere mod boring af olie i Arktis.

Du kan se den vilde video af manden øverst i artiklen.