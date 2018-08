Vanvittigt vejr under europæisk super-sommer: I Tyskland er der faldet sne

Det bliver med stor sandsynlighed den varmeste og mest solrige sommer, som vi har oplevet i Danmark, siden DMI i 1920 begyndte at måle vejret.

Men et andet sted i Europa må sommeren endegyldigt siges at være forbi.

Herhjemme har vi haft hedebølge og usædvanlig høje temperaturer. Ifølge DMI er vi på vej mod den varmeste sommer nogensinde, selvom vejret er begyndt at blive mere 'dansk' med lavere temperaturer igen. Syd for grænsen er historien dog en helt anden.

I Tyskland har man også oplevet hedebølge denne sommer, men her har det varme vejr med lynets hast ændret sig drastisk.

Der er ikke meget sommervejr i den tyske delstat Bayern, hvor der flere steder faldt masser af sne. Foto: Ritzau Scanpix/Sven Hoppe/dpa

I det sydlige Tyskland vågnede indbyggerne i flere byer nemlig op til et noget usædvanligt syn søndag. Henover natten var temperaturen faldet med hele 15 grader, og regn var blevet til sne, som der nogle steder lå 40 centimeter af.

Det er især i Tyrol syd for storbyen München, at der overraskende er faldet sne. Selvom flere byer ligger knapt en kilometer over havets overflade, er der stadig tale om noget helt ekstraordinært vejr for august, fortæller vagthavende ved DMI Martin Lindberg til Ekstra Bladet:

- Det overrasker mig, Der har været kold luft på vej ned mod alperne, men det her er udsæsvanligt. Det sker jo, at der kan falde sne sidst på sommeren i alperne, men det smelter væk.

Der er dog ikke tale om blot lidt tøsne. Flere steder har folk været ude for at skovle sne væk. Martin Lindberg forklarer, at temperaturen ellers lå på omkring fem grader i det sydlige Tyskland lørdag aften, men over natten faldt temperaturen dramatisk.

Flere var da også noget forbavsede, da de stod op til sne i august. Juliane Fischer konstaterer eksempelvis blot på Twitter:

- Jamen det da eskalerede hurtigt, skriver hun.

Mest solrige sommer nogensinde

Selvom der fortsat mangler fire døgn af august har sommeren 2018 kurs direkte mod historiebøgerne herhjemme. I 71 år har rekorden for flest solskinstimer i en kalendersommer med hele 770 solskinstimer, men den rekord har dette års super-sommer altså nappet.

De usædvanlig høje temperaturer er også godt på vej til at sikre den varmeste sommer nogensinde målt herhjemme, selvom vejret er begyndt at blive mere 'dansk' med lavere temperaturer igen.

- Fredag aften kom vi på 771 solskinstimer, så vi har altså slået rekorden, fortæller Martin Lindberg til Ekstra Bladet.

- Det er stor sandsynligt, at vi slår varmerekorden fra 1997, slutter den vagthavende.

for 21 år siden fik vi den varmeste sommer til dags dato. I 1997 var den samlede gennemsnitstemperatur på 17,7 grader.

