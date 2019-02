Var Danmarks bedste slagter: Død 41 år gammel

Slagtermesteren, der blev kendt, da han vandt titlen som årets bedste slagter i 2015 for sin indsats i SuperBrugsen Havdrup, Kenneth Hansen, er gået bort i en alder af kun 41 år.

Kenneth Hansen døde pludseligt af et slagtilfælde. Det skriver Helsingør Dagblad.

Slagteren tiltrak sig store roser, da han vandt prisen som årets slagter, og juryen var specielt imponeret af hans brede sortiment og store kærlighed til faget.

- Hos Kenneth Hansen i SuperBrugsen i Havdrup kunne vi allerede se i hans præsentation, at han virkelig vil noget med sin butik. Her er fokus på råvarerne og på at give kunderne den bedste vejledning, så de får en god oplevelse med deres varer, når de kommer hjem. Samtidig forstår han at motivere sit personale og give dem ny viden, sagde Vickie Enné Ryge fra Landbrug & Fødevarer.

Og det var da også en bevæget slagtermester, der gav en kommentar efter sejren.

-Jeg er totalt stolt og overvældet. Det er en anerkendelse af det arbejde, jeg har lavet igennem mange år, så jeg er simpelthen så glad. Det var et stærkt felt, jeg var oppe imod, så det gør mig ekstra stolt over at vinde. Samtidig vil jeg også rose mit hold. Vi inspirerer hinanden og gør hinanden bedre, sagde Kenneth Hansen til TV2 Lorry.

Kenneth Hansen valgte dog at forlade sin stilling i 2017 for at prøve lykken i konkurrenten Meny.

Her blev han slagterkonsulent.

Hos Meny er man utroligt kede af tabet.

'I MENY er vi dybt berørte over at have mistet en værdsat og dygtig kollega. Vores tanker går til Kenneths familie', skriver kædedirektør Kenneth Pedersen til Ekstra Bladet.

Kenneth Hansen boede i Gilleleje med sin kone og fire børn.