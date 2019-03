Var Danmarks billigste hus: Nu er det solgt

75.000 kroner var det eneste, man skulle give for at blive husejer i Thyholm i Vestjylland

Mens priserne flere steder i landet brager i vejret, så kunne man i Thyholm i Vestjylland få et helt hus for blot 75.000 kroner.

Huset, som ligger på Møllegade, blev da også solgt med det samme, efter det blev beskrevet af Dagbladet Holstebro Struer som Danmarks billigste hus.

Det var Nybolig Thy og Thyholm, som havde sat huset til salg for 75.000 kroner, og blot et døgn senere var det solgt. Dog uden et nedslag i prisen.

En kvinde fra Østjylland købte ifølge Dagbladet huset til en pris, som svarer til 1086 kroner per kvadratmeter. Thyholm ligger i Struer Kommune, og de havde da også sidste år et af landets laveste gennemsnit i kvadratmeterpris for en bolig.

Ejendomsmægler Torben Lyngs fra Nybolig Thy og Thyholm stod for salget af huset, som han beskrev meget ærligt over for Boliga, da det blev sat til salg.

'Det er et hus med tag, vægge, vinduer, mure og et, nyere kondenserende oliefyr, men det er samtidig et sted, der er nusset og kræver lidt,' lød det fra mægleren.

Til Dagbladet forklarede Torben Lyngs dengang, at huset nok skulle blive solgt, men at man ikke skulle forvente nogen luksus til den pris.

- Der skal ryddes op, og så skal man bruge 10 liter Ajax og 50 liter maling på at få det gjort rent og malet. Men der er et ok køkken og badeværelse, og der er tilmed et nyere oliefyr, fortalte han mediet.

Han fik ret, og huset blev solgt.

I øjeblikket er den billigste bolig til salg i Danmark en villa på Strandvej i Gedser på den sydlige spids af Falster. Den kan erhverves for blot 95.000 kroner og beskrives meget ærligt som et 'håndværkertilbud'.

Huset er en smule større end det i Thyholm med et boligareal på 143 kvadratmeter. Det kan findes hos Boliga her.

