Var det noget med en tur i rummet? Så dyrt er det

'Et lille skridt for mennesket, et kæmpe spring for menneskeheden.'

Sådan lød ordene fra Niel Armstrong, da han for 54 år siden satte fod på månen som det første menneske.

Og har du altid gået med en drøm om at efterleve Armstrong og de andre rumfarere, er det nu en mere reel mulighed end nogensinde før.

Torsdag 10. august sendte Virgin Galactic nemlig deres første reelle turister i rummet ombord på fartøjet 'VSS Unity'.

Så høj er prisen

Men hvad koster en tur i rummet så? Det er i hvert fald ikke billigt.

En tur i rummet som turist er tilsyneladende stadig en eksklusiv ting, og der fremgår altså ikke nogen direkte pris på Virgin Galactics egen hjemmeside.

Annonce:

Men Reuters har tidligere skrevet, at rumfartsselskabet har et bagkatalog på cirka 800 kunder, der hver især har lagt et svimlende beløb på mellem 250.000 og 450.000 amerikanske dollars pr. billet.

Det svarer altså til et sted mellem cirka 1,7 og 3 millioner danske kroner. Altså en del mere end spidsen på en jetjæger.

Artiklen fortsætter under billedet...

Under overfarten kunne passagererne på VSS Unit se jordens krumning. Foto: PR-foto

Var vægtløse

Iblandt den totale bemanding bestående af seks personer, der var med ombord 10. august, var tre af dem såkaldte rumturister.

En 80-årig tidligere olympisk atlet og et mor-datter-par fra Caribien.

Under overfarten fløj rumfartøjet mere end 80 kilometer over ørkenen i New Mexico. Grundet fartøjets bane opnåede passagererne her vægtløshed for en kort stund, da VSS Unity lige netop krydsede grænsen til rummet.

Vil du helt ud i kredsløb, må du desværre vente lidt længere. I hvert fald som turist.

Den næste kommercielle rumtur med Virgin Galactic, Galactic 03, er planlagt til at finde sted i september.