Var dobbeltagent: CIA-agent får 19 års fængsel

En tidligere amerikansk CIA-agent er fredag blevet idømt 19 års fængsel ved en domstol i Virginia. Det sker, efter at han i maj erklærede sig skyldig i at have spioneret for Kina.

Det oplyser føderale anklagere.

55-årige Jerry Chuan Shing Lee forlod den amerikanske efterretningstjeneste i 2007 og flyttede til Hongkong.

Nogle år senere, i 2010, blev han kontaktet af to kinesiske efterretningsofficerer. De tilbød at betale ham 100.000 dollar og tage sig af ham 'resten af livet' for oplysninger, han havde anskaffet sig som CIA-officer.

Herefter blev hundredtusindvis af dollar sat ind på Lees personlige bankkonto mellem 2010 og 2013 i bytte for hans tjenester.

- I stedet for at påtage sig sit ansvar og respektere sin forpligtelse til ikke at videregive oplysninger om landets forsvar så bedrog Lee sit land. Han spionerede for en udenlandsk regering, og derefter løj han gentagne gange for efterforskerne om sin adfærd, udtaler anklager Zachary Terwilliger.

Ifølge det amerikanske justitsministerium ransagede FBI Lees hotelværelse på Hawaii i august 2012. Her fandt myndighederne en adressebog og en kalender med håndskrevne noter, som han havde skrevet i sin tid som CIA-agent.

Noterne indeholdt meget følsomme oplysninger, herunder navne på CIA-kilder, mødesteder, telefonnumre og detaljer om hemmelige faciliteter.

Da han blev konfronteret med noterne, løj Lee for FBI.

I maj i år erklærede han sig dog skyldig i at have hjulpet en udenlandsk regering ved at udlevere information om den nationale sikkerhed.

Jerry Chuan Shing Lee er en af tre tidligere amerikanske efterretningsofficerer, som har fået lange fængselsstraffe i løbet af de seneste måneder for at have spioneret for Kina.

I maj blev den tidligere CIA-agent Kevin Mallory idømt 20 års fængsel for at have viderebragt amerikanske forsvarshemmeligheder til Kina.

I september blev den tidligere efterretningsagent Ron Rockwell Hansen idømt ti års fængsel for at have videregivet klassificerede oplysninger til Kina og i retur modtaget hundredtusindvis af dollar.