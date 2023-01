Var han også dragqueen?

Listen af anklager og finurligheder omringer det republikanske kongresmedlem George Santos, der nu er ude og afvise påstande om, at han skulle have en fortid som drag queen til trods for flere uafhængige kildeudsagn

Han er anklaget for at svindle med valgmidler, har begået bankcheck-bedrageri i Brasilien, har flere fogedret- og konkurssager mod sig.

Der er nærmest ikke noget det brasilliansk-amerikanske kongresmedlem George Santos ikke er anklaget for eller forbundet med, og nu har en ny sidehistorie om republikaneren set dagens sladderspalter. Denne gang er der tale om George Santos, der skulle gå under aliaset Kitara Ravache.

Ifølge flere uafhængige kilder, der har udtalt sig til Reuters og nyhedsbrevet The Handbasket, så skulle Santos angiveligt have en glamourøs fortid som drag queen i Brasillien.

Foto: Elizabeth Frantz/Ritzau Scanpix

Inden George Santos betrådte de bonede gulve i den amerikanske kongres, så var republikaneren del af det brasillianske drag-miljø, det udtaler den 58-årige brasillianske drag queen Eula Rochard, der har slået et billede op fra 2008 på Instagram af Santos og hende i fuldt drag-vigør.

Rochard bliver bakket op af en anden kilde, der udtaler, at kongresmedlem Santos stillede op i draq-skønhedskonkurrencer og gik med drømmen om at blive Miss Gay Rio de Janiero.

Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

Santos må være den latinamerikanske-version af den russiske babushka-dukke, hvor det er umuligt at kloge sig på, hvor mange lag der gemmer sig under overfladen.

Kongresmedlemmet har siden været ude og afvise på sin Twitter-profil, at han skulle have en fortid som drag queen.

George Santos bliver også beskyldt for at have stjålet midler fra en støttekampagne til en døende hund og for at gå under andre navne end sit eget.