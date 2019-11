Var Hitlers fødehjem: Skal bruges til noget HELT andet

Et hus, der bærer på en tung historie, får nyt liv.

Ifølge BBC bliver den tyske nazist og diktator Adolf Hitlers fødehjem nemlig lavet om til en politistation.

Og det er der en helt særlig grund til.

Indenrigsminister i Østrig Wolfgang Peschorn kalder det for et 'umiskendeligt signal' om, at bygningen ikke skal minde nogen om nazismen og dets rædsler.

Omdiskuteret

Huset er beliggende i byen Braunau am Inn i det nordlige Østrig, og det var her, at Hitler var de første uger af sit liv.

I flere årtier har den østrigske regering bedt ejeren af huset om ikke at udnytte det til turisme for folk på den yderste højrefløj. I 2016 fik regeringen endeligt købt sig til skødet på bygningen fra 1700-tallet. Pris: Seks millioner kroner.

Kritikere har ment, at huset skulle jævnes med jorden, andre har ment, at det skulle huse flygtninge, men i fremtiden vil det altså blive til en politistation.

