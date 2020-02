Var jomfru til hun fyldte 41: Så mødte hun drømmemanden

Amanda afslørede for nylig på sin fødselsdag, at hun er gravid i fjerde måned

Den i dag 42-årige amerikanske forfatterinde Amanda McCracken afslørede for første gang i 2014 i et talkshow med tv-værtinden Katie Couric, at hun ville forblive jomfru, indtil hun mødte manden i sit liv. Seks år efter afslørede 42-årige Amanda for nylig på sin Instagram-profil, at hun har mødt sin drømmemand og faktisk er gravid i fjerde måned.

Amanda afslører også, at hun først mistede sin mødom som 41-årig.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, Huffington Post og Daily Mail

Amanda McCracken har også lagt et opslag ud på Facebook om sagen:

Amanda McCracken mødte først sin drømmemand i sommeren 2018, en trommeslager ved navn David. Og der gik faktisk 10 måneder, før parret havde samleje første gang. Det skete i forbindelse med en romantisk ferierejse til Fransk Polynesien. Herefter gik der kun to måneder før Amanda og Dave blev gift.

Hele historien blev først afsløret på Instagram for syv dage siden, hvor Amanda skrev følgende på sin egen fødselsdag:

'Det her er nok den bedste fødselsdags-bekendelse, jeg nogensinde er kommet med. I juli måned sidste år spurgte bedstemor Velda, hvornår jeg skulle giftes med Dave. 'Måske næste juli', svarede jeg. 'Juli', råbte bedstemor og tilføjede 'I får da en baby inden juli', skriver Amanda og tilføjer:

'Okay. Bedstemors profeti gik i opfyldelse. Vi venter en baby, der skal fødes i juli måned eller starten af august. Og vi venter med at få barnets køn at vide til selve fødslen. Men vi glæder os helt vildt til at få den lille. Og i næste uge har jeg været gravid i fire måneder'.

Amanda har også overfor BBC afsløret, hvorfor hun valgte at være jomfru, til hun fyldte 41 år. Hun begrunder det blandt andet med, at flere af hendes ungdomskærester forlod hende til fordel for andre kvinder. Det skabte en enorm skuffelse hos Amanda McCracken. I de første 10-15 år efter den periode var Amanda ekstremt forsigtig med på sex og datede med en form for angst. Hun besluttede sig til at holde afstand til fyrene med henblik på rigtigt samleje, så hun i hvert fald kunne sige, at hun stadig var jomfru, hvis de forlod hende.