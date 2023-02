Var kun et spørgsmål om tid for Claus' BMW: - Jeg var heldig

En reservedelsfejl i flere af det tyske bilmærke BMW's dieselbiler gør, at de bayerske luksusbiler går op i flammer inden for få minutter. Bliv klogere på fejlen her, og se, hvilke modeller der er i risiko

Han var ikke nervøs for at køre i sin BMW, men det burde han have været.

Efter Ekstra Bladets omfattende dækning af biler fra den tyske bilgigant, som pludselig bryder i voldsom brand under kørslen, fortæller Claus Bork, at det var et svineheld, at hans BMW 520d ikke også endte sine dage i et flammehav.

Det erfarede han ved sit seneste besøg hos mekanikeren.

Sådan så Claus Borks såkaldte 'indsugningsmanifold' ud, da han kom til mekaniker. Privatfoto

Utrolig brandfare

Da den mangeårige BMW-ejer fra Svendborg tidligere i februar fik fejl på sin motorstyring, kørte han naturligvis straks på værksted med bilen.

- Men så ringede de ret hurtigt og fortalte, at jeg skulle have ny indsugningsmanifold samt ny EGR-ventil. Indsugningsmanifolden var helt stoppet med sod. De fortalte, at jeg var heldig, at der ikke var gået ild i bilen, fortæller han til Ekstra Bladet.

Hans model er nyere end dem, som BMW ellers selv tidligere har erkendt har mulige defekter på køleren. Derfor har han også hele tiden følt sig tryg ved at køre i sin bil. Men den seneste oplevelse har sat sig i Claus Bork.

- Jeg kører i BMW og har gjort det i mange år med stor tilfredshed. Men jeg er blevet lidt nervøs efter Ekstra Bladets artikler, siger han.

Claus Bork understreger dog, at han fortsætter med at køre i sin BMW.

Louise Enoch Kjær nåede kun akkurat at redde sine tre børn ud af den brændende bil i januar. Foto: Ernst van Norde

Flere eksempler

Senest brød en BMW i brand på Fynske Motorvej i weekenden, hvilket er den fjerde dokumenterede voldsomme bilbrand med nyere dieselmodeller fra den bayriske motorfabrik på blot tre måneder.

Ekstra Bladet har i den forbindelse talt med Louise Kjær Enoch, Kasper Damm og Tommy Larsen, der alle kørte rundt i diesel-modeller fra årgange, som havde den samme tvivlsomme EGR-køler, der i 2018 tvang bilgiganten til at tilbagekalde 1,6 millioner køretøjer på grund af brandfare.

Trods de mange episoder nægter BMW's tyske hovedkontor i flere skriftlige svar at udlede, at det er en velkendt fejl med den såkaldte EGR-køler, der har ført til de bilbrande, som Ekstra Bladet har beskrevet, før de brandtekniske undersøgelser foreligger.

Artiklen fortætter under billedet ...

Tommy Larsens BMW brød i brand ved Kolding, fire dage efter at Louise Kjær Enoch havde haft samme oplevelse. Privatfoto

Kør på værksted

Men er man ligesom Claus Bork i tvivl om, hvorvidt man kører rundt i en potentiel brandbombe, bør man handle på det med det samme, siger FDM's tekniske konsulent, Yasser Abaiji, i et tidligere interview med Ekstra Bladet.

- Lige i den her specifikke situation med dieselmodeller fra de årgange vil jeg råde til, hvis man er det mindste i tvivl og ikke kender sin bils historik, at man starter med at kontakte et autoriseret BMW-værksted, hvor man giver dem oplysningerne på bilen.

Herefter kan man altid få tjekket køleren, hvis man er nervøs, pointerer konsulenten.

Indkalder modeller

BMW Danmark har haft travlt med at kalde bilejere på værksted på grund af fejl på den såkaldte EGR-køler, har den danske afdeling tidligere erkendt.

I indkaldelserne fra BMW, som Ekstra Bladet er i besiddelse af en kopi af, lyder det angående fejlen med bilernes EGR-køler, at en lækage af kølemiddel i kombination med sod- og olierester 'i meget sjældne tilfælde resulterer i røgudvikling og antændelse'.

Ekstra Bladet har rykket BMW gentagne gange for de brandtekniske undersøgelser, som de selv henviser til i deres svar, men her er man endnu ikke vendt tilbage.