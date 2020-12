Var med i James Bond: Kæmpe teleskop kollapset

Et af verdens største teleskoper er kollapset. Det skriver en række medier herunder Reuters.

Teleskopet ligger i Puerto Rico og hedder Arecibo Oberservatoriet, og det kunne frem til kollapset prale med, at det havde haft en birolle i en James Bond film - GoldenEye fra 1995. Heri ender det faktisk med at eksplodere, men nu er det altså ikke længere fiktion: Det er styrtet sammen.

Verdens største teleskop: Kina vil lede efter rumvæsner

Teleskopet er 57 år gammel, vejer 900 tons og så er det 305 meter bredt.

Ingen rapporteres at være kommet tilskade.

Siden august har der været problemet med teleskopet, efter to kabler knækkede og tvang forskerne til at lukke observatoriet.

Tidligere har det været fremme, at det ville være for farligt, at få det repareret.

Dette billede er fra 19. november, hvor teleskopet stadig hænger. Foto: RICARDO ARDUENGO/Ritzau Scanpix

Her er hullet, som teleskopet har lavet, efter det ramlede ned. Foto: RICARDO ARDUENGO/Ritzau Scanpix

I dag er teleskopet væk. Foto: RICARDO ARDUENGO/Ritzau Scanpix